"Відео з розстрілом російських військовополонених". Західні експерти оцінили дії ЗСУ

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Російські військові, що здалися в полон, в Макіївці Луганської області

Американське видання New York Times підтвердило справжність відео, на якому нібито українські військові розстріляли полонених росіян.

Події відбуваються в селі Макіївка Луганської області. У той час, коли більшість росіян вийшли з піднятими руками, несподівано з-за рогу будинку з'явився російський військовий, який відкрив вогонь на ураження по бійцях ЗСУ.

Згодом на відео видно тіла щонайменше 11 російських військових.

Минулого тижня відео викликало шквал обурення у соцмережах. Україна та Росія звинуватили одна одну, а ООН заявила, що цей епізод треба розслідувати.

Офіційний Київ також заявив, що проводить розслідування цього епізоду.

Видання New York Times проаналізувало усі відео з Макіївки, опитало експертів та запропонувало свою версію подій.

Що відомо з відео

Видання The New York Times підкреслює, що з відеозаписів неможливо встановити, за яких обставин вбили російських солдатів.

На першому відео видно, що українські військові ймовірно беруть у полон групу людей, одягнених у форму росіян. Видання підкреслює, що бійці ЗСУ виглядають розслабленими і не ціляться в окупантів.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, На відео російський військовий підіймає руки і здається в полон

Коли останній росіянин виходить із будівлі, він відкриває вогонь по українських військових, ті захоплені зненацька. На цьому відео обривається.

Що було далі - видання не може зрозуміти. На другому відео видно, як "полонені" лежать убиті. А біла цегляна стіна, з-за якої з'явився військовий РФ, що відкрив вогонь, пошкоджена, ймовірно, вогнем у відповідь.

Що кажуть експерти

Доктор Рохіні Хаар, медичний експерт організації Physicians for Human Rights, повідомив, що російських солдатів швидше за все убили пострілами в голову з близької відстані.

Водночас експертка із воєнних злочинів Утрехтського університету Іва Вукусич зазначає, що робити висновки з одного лише відео, важко.

За її словами, важливу роль в цьому випадку - час, коли розстріляли російських військових.

Дії українських військових могли бути правомірними, оскільки з відео неможливо встановити, вбили полонених під час перестрілки чи після припинення вогню, каже експертка.

Вукусич зазначає, що якраз дії російських солдатів можна розцінити як симуляцію капітуляції і як "приманку" для ЗСУ.

За Женевською конвенцією імітація здачі в полон з метою стрільби по противнику вважається воєнним злочином.

Це воєнний злочин?

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Вбивство полонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином.

В ООН підтвердили, що потрібно провести розслідування інциденту. "Нам відомо про існування цих відео, ми їх вивчаємо", - сказала речниця управління ООН з прав людини Марта Унтадо, яку цитує Reuters.

Міноборони Росії засудило те, що сталося, як "навмисне і методичне" вбивство російських солдатів. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія сама шукатиме вбивць російських полонених.

Україна наполягає, що росіяни самі вчинили воєнний злочин - інсценізували здачу в полон і відкрили вогонь по військових ЗСУ.

"У такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство", - сказав український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Вбивство або поранення комбатанта, який склав зброю та здався, є воєнним злочином. Проте обман при спробі здатись в полон, наприклад відкриття вогню одним з полонених, також суперечить правилам війни.

Що відомо

Команда BBC Reality Check вивчила відеозаписи, щоб скласти ймовірну картину події.

Інцидент, який потрапив на відео, стався у суботу 12 листопада або раніше, у селищі Макіївка на лінії фронту на Луганщині.

Увечері цього дня та наступного на українських сайтах з'явилися кадри, зняті з дрона, на яких видно тіла російських військових, що лежать на землі у дворі сільського будинку.

У публікаціях в соцмережах, які супроводжували цей запис, йшлося про мінометний обстріл, який убив російських солдатів.

Однак цю версію подій було поставлено під сумнів російськими ЗМІ, які стверджують, що українські військовослужбовці здійснили позасудову розправу над російськими солдатами.

17 листопада з'явилися інші кадри того ж інциденту - цього разу зняті українськими бійцями безпосередньо на місці подій. ЗСУ перебувають у дворі ферми і наказують виходити російським солдатам, які ховаються у сараї.

Українці наводять зброю на російських військових і питають, хто з них офіцер і чи всі покинули будівлю.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Людина, яка відкрила вогонь під час здачі в полон.

На відео після цього можна помітити появу ймовірно російського військового у більш темній формі, який з'являється з-за кута будинку, і, як видається, відкриває вогонь, тоді як інші полонені росіяни лежать на землі.

Після цього камера падає на землю, чути звук пострілів.

Розрізнити на відео, в кого він стріляє, на чиїй стороні воює і що відбувається після цього, неможливо.

Зйомка з дрона та кадри, зроблені на місці подій, схоже, демонструють один і той самий інцидент. На обох відео видно вхідні двері, а також щось схоже на червону іграшкову машину у дворі будинку.

Що ще важливіше, на обох відео збігаються пози, в яких лежать солдати - і до загибелі, і після.