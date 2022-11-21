Зірка "Тора" Кріс Гемсворт призупиняє кар'єру через ризик хвороби Альцгеймера

Стівен Макінтош

Кореспондент з питань дозвілля

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Актор Кріс Гемсворт заявив, що робить перерву в акторській кар'єрі після того, як дізнався, що має підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Зірка "Тора" дізнався про це після проходження тестів у рамках документального серіалу Disney+ "Без меж".

Він сказав Vanity Fair, що тести підтвердили його "найбільший страх", і додав, що тепер він намагатиметься вжити "запобіжних заходів".

Хвороба Альцгеймера може спровокувати деменцію, що призводить до сплутаності свідомості, проблем з пам'яттю та комунікацією.

Гемсворт дізнався, що він має дві копії гена ApoE4, одну від матері та одну від батька, що робить його у вісім-десять разів більш схильним до розвитку хвороби, ніж ті, хто не має обох копій гена.

Носіями двох копій гена є близько 2-3 відсотків населення.

"Це не означає, що мені вручили заяву про звільнення, - сказав Гемсворт, але додав, що ця новина "справді викликала в мене бажання зробити паузу".

"Перевага профілактичних заходів проти хвороби Альцгеймера полягає в тому, що вони впливають на решту вашого життя", - сказав він.

"Це стосується контролю сну, контролю стресу, харчування, руху, фітнесу. Усі ці інструменти потрібно застосовувати послідовно", - додав актор.

У серіалі "Без меж" Гемсворт випробовує своє тіло та шукає способи жити довше та здоровіше.

Він пояснив, що у нього не діагностували хворобу Альцгеймера, але попередили про підвищений ризик.

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Гемсворт сказав, що за початковим планом серіалу він мав отримати результати усіх своїх генетичних тестів у прямому ефірі на камеру, але творець серіалу Даррен Аронофскі розповів йому про них приватно, коли дізнався про результати.

Пізніше зірці Marvel дали можливість видалити з серіалу будь-які згадки про хворобу Альцгеймера, але він вирішив розповісти про свій генетичний ризик хвороби Альцгеймера, щоб покращити обізнаність і розуміння щодо цього захворювання.

"Я не хотів маніпулювати цим і надмірно драматизувати, і перетворювати це на якийсь привід, щоб мене пожаліли", - сказав він.

Гемсворт також підтвердив у інтерв'ю журналу, що його дід зараз лікується від хвороби Альцгеймера.

Незабаром актора можна буде побачити в сиквелі "Божевільного Макса" режисера Джорджа Міллера "Фуріоза", зйомки якого завершилися на початку цього місяця.

39-річний актор сказав, що зробить перерву в акторській діяльності після завершення рекламного туру для "Без меж" та іншої роботи за контрактом.

Він поїде додому в Байрон-Бей в Австралії, щоб провести час зі своєю партнеркою, акторкою Ельзою Патакі, та їхніми трьома дітьми.