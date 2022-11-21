Місія NASA "Артеміда" прибула до Місяця. Вона вже перевершила очікування

Ребекка Морель

Наукова редакторка, BBC News

1 година тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Оріон надіслав зображення, коли наблизився до Місяця

Космічний корабель місії NASA "Артеміда" прибув до Місяця.

Капсула "Оріон" пролетіла на висоті 130 км над поверхнею Місяця, і тепер почне виходити на більшу орбіту.

Під час цього маневру, який розпочався о 12:44 за Гринвічем, з апаратом не було зв'язку протягом 34 хвилин, оскільки він був на зворотному боці Місяця.

Коли сигнал повернувся, космічний корабель надіслав зображення Землі. У NASA кажуть, що наразі місія "перевершила очікування" після запуску минулого тижня.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Коли космічний корабель вийшов зі зворотного боку Місяця, він зробив зображення "блідо-блакитної точки"

"Це один із тих днів, про які ми думали та мріяли протягом тривалого часу", - сказав керівник польотів NASA Зебулон Сковілл.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, WATCH AGAIN: Nasa's Artemis I rocket blasts off

Космічний корабель наблизився до місць посадки "Аполлонів" 11, 12 і 14.

Місія "Артеміда" стартувала в середу з Космічного центру Кеннеді у Флориді - тоді запустили найпотужнішу ракету, яку коли-небудь створювало NASA.

Це вивело "Оріон" на шлях до Місяця. Капсула вже відправила кілька селфі зі своєї подорожі.

Автор фото, NASA

Оскільки це випробувальний політ, цього разу на борту немає астронавтів - замість них мандрують три манекени, покриті тисячами датчиків.

"Ці датчики з'ясовують, чи буде середовище придатним для людей", - пояснила астронавтка NASA Зена Кардман.

"Там є радіаційні датчики, датчики руху, акселерометри - речі, які для нас як для людей будуть дуже важливі", - додала вона.

Якщо цей політ пройде успішно, під час наступного польоту на орбіту навколо Місяця вирушать астронавти, і вже третя місія "Артеміда" доставить першу жінку та першу темношкіру людину на поверхню місяця.

Європейське космічне агентство також ретельно стежить за космічним кораблем. Воно створило службовий модуль Оріона, який забезпечує рушійну силу для подорожі.

На борту також є пасажир ЄКА: баранчик Шон, британський анімаційний персонаж. Разом із ним також подорожує талісман NASA Снупі.

Автор фото, NASA

Після такого близького прольоту Оріон тепер відлетить далі й почне обертатися навколо Місяця.

26 листопада планується побити рекорд відстані, встановлений Аполлоном-13, - коли він досягне 400 171 км від Землі.

Через два дні він після цього він відлетить на понад 430 000 км від нашої планети - це найбільша відстань, яку будь-коли пролетів космічний корабель, створений для людей.

Після цього капсула почне свою подорож додому - спочатку назад до Місяця, а потім на Землю із запланованим приземленням у Тихому океані 11 грудня.