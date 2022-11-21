Цієї зими в Україні під загрозою життя мільйонів людей - ВООЗ

Джордж Райт, Кетрін Б'яруханга

BBC News

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Життя мільйонів людей в Україні цієї зими опиниться під загрозою, заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Половина енергетичної інфраструктури України пошкоджена або зруйнована, а 10 мільйонів наразі залишилися без світла, каже доктор Ганс Генрі П. Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

Очікується, що температура в деяких регіонах опуститься до -20 градусів.

Від початку вторгнення Росії в лютому ВООЗ задокументувала 703 атаки на інфраструктуру охорони здоров'я.

Минулого тижня Росія вразила ще більше енергетичних об'єктів і цивільних будівель під час одного з найсильніших повітряних бомбардувань цієї війни.

Цю тактику росіяни почали активно використовувати після невдач на полі бою, і її вплив починає відчуватися гостріше з настанням зими.

"Простіше кажучи, цієї зими йтиметься про виживання", - сказав доктор Клюге на пресконференції у Києві.

Українська система охорони здоров'я "переживає найчорніші дні війни", і найкращим рішенням є припинення конфлікту, додав він.

Через атаки сотні лікарень і медичних закладів не працюють повною мірою, їм бракує палива, води та електроенергії для задоволення основних потреб, сказав він.

Пологовим палатам потрібні інкубатори, банкам крові потрібні холодильники, а ліжкам інтенсивної терапії потрібні апарати штучної вентиляції легенів, і все це потребує електрики, додав доктор Клюге.

За даними ВООЗ, до трьох мільйонів людей можуть покинути свої домівки в пошуках тепла та безпеки.

Підпис до фото, Доктор Клюге попереджає про складну зиму в Україні

Доктор Клюге сказав, що він дуже переживає за 17 000 ВІЛ-інфікованих на Донеччині, "у яких незабаром можуть закінчитися важливі антиретровірусні препарати, які допомагають їм виживати".

Він також закликав "терміново створити гуманітарний коридор до нещодавно відвойованих та окупованих районів".

Також є занепокоєння щодо зростання випадків захворювання на ковід.

"З низьким рівнем базової вакцинації - не кажучи вже про ревакцинацію - мільйони українців мають ослаблений або зовсім відсутній імунітет до Covid", - сказав доктор Клюге.

Автор фото, Catherine Byaruhanga/BBC Підпис до фото, Kyiv is covered in snow, and temperatures will drop further

Запорізька атомна електростанція, яка раніше виробляла понад 25% електроенергії в Україні, більше її не виробляє.

У вихідні там поновилися обстріли. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі засудив ці атаки на найбільшій атомній електростанції Європи.

Росія та Україна звинувачують в обстрілах одна одну.