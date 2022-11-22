Чужі кістки. Скелет тиранозавра, оцінений у 25 млн доларів, зняли з аукціону

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Підозру викликали отвори в щелепі у Шена - вони такі самі, як у Стена

Скелет тиранозавра, виставлений на продаж на аукціоні Christie's і попередньо оцінюваний у 25 млн доларів, в останній момент зняли з торгів через підозри у фальсифікації.

Представники аукціонного дому підтвердили ВВС, що серед лотів, виставлених у Гонконгу 30 листопада, тиранозавра не буде. Натомість власник вирішив здати його музею напрокат.

Тим часом, як повідомила газета New York Times, американська організація, яка спеціалізується на викопних рештках, запідозрила, що частини скелета динозавра, який отримав прізвисько Шен, нагадують зліпки зі скелета іншого відомого тиранозавра рекс на ім'я Стен.

Права інтелектуальної власності на Стена належать Інституту геологічних досліджень Блек-Гіллз, який може законно продавати зліпки зі свого тиранозавра за ціною 120 тис. доларів за штуку.

Як заявив газеті президент інституту Пітер Ларсон, побачивши фотографії скелета Шена, він був вражений його схожістю зі скелетом Стена.

Зокрема, за словами Ларсона, у щелепі Шена були характерні отвори точно як у Стена. На думку вченого, власник Шена, ім'я якого не розголошують, міг придбати реплікацію Стена і частково доповнити його елементами скелета.

"Вони використовували Стена, щоб продати динозавра, який Стеном не є, і це сильно заплутує справу", - підкреслив Ларсон, зазначивши, що аукціонний дім вчинив правильно, знявши скелет, що викликає багато питань, з торгів.

Як пише газета, раніше адвокат Ларсона зв'язався з Christie's і зазначив, що вони не уточнили, що частини скелета Шена були зліпками зі Стена.

Вже після цього в описі скелета на вебсайті аукціону з'явилося повідомлення, що копії кісток, додані до оригінальних кісток, щоб доповнити скелет Шена, були зроблені Інститутом Блек-Гіллз та придбані у нього. До того ж аукціонний дім підтвердив, що жоден із зубів Шена не є оригінальним.

Втім, і цей опис згодом видалили з сайту аукціону.

За словами Christie's, загалом у скелеті Шена було 80 справжніх кісток. При цьому, як зазначає Філдівський музей природознавства в Чикаго - один із найбільших музеїв такого типу у світі, - повний скелет тиранозавра рекс має налічувати близько 380 кісток і знайти такий скелет - виняткова рідкість.

"Невідомо жодного скелета тиранозавра рекс, який повністю складався б з оригінальних кісток. Але ми вважаємо, що оригінальні елементи Шена - справжні".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шен міг "запозичити" частину кісток у Стена, а зуби у нього й геть усі чужі

Як стверджувалося, скелет Шена вагою 1,4 тонни, висотою 4,6 метра і довжиною 12 метрів був виявлений у Монтані. Як виглядає, це був самець, який жив близько 67 млн ​​років тому.

Очікувалося, що скелет піде з молотка за 15-25 млн доларів. Для прикладу, Стена продали на тому ж аукціоні Christie's у 2020 році за 31,8 млн доларів.

Кістки динозаврів, не кажучи вже про більш-менш повні скелети, користуються величезною популярністю у колекціонерів і можуть коштувати багато мільйонів доларів. Проте експерти кажуть, що цінні екземпляри часто опиняються у приватних колекціях ще до того, як дослідники встигають їх вивчити.