СБУ прийшла в Києво-Печерську лавру. Шукають осередок "русского міра"

54 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, про це йдеться у повідомленні відомства.

За повідомленням, ці заходи відбуваються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах "системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні".

В СБУ додали, що вказані заходи в лаврі проводять, щоби не допустити її використання як осередку "русского мира".

Нещодавно СБУ почала розслідування щодо повідомлення про те, що у Києво-Печерській лаврі "молилися за Росію".

На 23 листопада УПЦ планувала провести засідання священного синоду, на якому ухвалити низку важливих кадрових рішень. Експерти припускали, що на фоні скандалів навколо лаври ці рішення можуть стосуватись керівника лаври митрополита Павла.

Автор фото, СБУ

Що робить СБУ у лаврі

У пресслужбі СБУ повідомили, що прийшли в лавру перевірити інформацію, чи не переховують у приміщеннях церков диверсантів, іноземців або зброю. А також для того, аби "убезпечити населення від провокацій і терористичних актів", додали у відомстві.

Правоохоронці за участі представників церкви оглядають територію та приміщення, а також перевіряють людей на причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, додали в СБУ.

Автор фото, СБУ

Молитви за Росію

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Нещодавно в одному з храмів Києво-Печерської лаври під час духовних піснеспівів звучала пісня "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается Матушка - Русь". Ці слова у храмі повторювали кілька разів. Відео піснеспівів обурило громадськість.

СБУ почала розслідування цього інциденту.

Архімандрит Полікарп, коментуючи цей інцидент, зазначив, що пісню співала група активістів, які зібралися на богослужіння. Священник у цей час нібито був зайнятий помазанням людей і не чув, що співають.

Згодом Полікарп додав, що священника відсторонили від проведення богослужінь. А найближчим часом пообіцяли провести духовний собор для розгляду ситуації і обрання покарання.

"Собор вирішить, кому із лаврських насельників донести ще, що Україна зараз переживає трагічні події", - зазначив представник Лаври.

Архімандрит запевнив, що у Лаврі у всіх молитвах поминають українську владу і українське воїнство, щоб "Господь захистив їх і укріпив відвоювати нашу свободу".

Водночас СБУ продовжує виявляти у керівництві УПЦ (донедавна Московського патріархату) єпископів з проросійськими поглядами та знаходити у них проросійські матеріали.

Після початку російського вторгнення в Україну з'являлись повідомлення про те, що священники УПЦ МП сприяли російським окупаційним військам та продовжували активно вести пропаганду "русского мира".