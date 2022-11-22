"Служба божа України" і "сходження благодатної підозри". Соцмережі обговорюють обшуки в лаврі

24 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки України у вівторок провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також двох монастирів і єпархії на Рівенщині.

Йдеться про жіночі монастирі у Корці та селі Серники, а також про Сарненсько-Поліську єпархію Української православної церкви (донедавна Московського патріархату).

У відомстві наголосили, що ці "контрдиверсійні заходи" проводять, щоби не допустити використання релігійних громад як осередків "русского мира".

Обшуки відбуваються напередодні засідання священного синоду УПЦ, запланованого на 23 листопада, на якому можуть ухвалити низку важливих рішень.

Українські користувачі соцмереж обурюються, чому обшуки почалися так пізно, радіють, що вони таки відбуваються, розмірковують про наслідки і, безперечно, жартують.

Центр розвідки - у лаврі

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей нагадує, що чотири століття тому російська розвідка знаходилася в лаврі. Він цитує книгу "Спецслужби світу за 500 років".

"Москва мала в Україні сильну таємну агентуру в обличчі українського православного духовенства, яке надавало московській владі цінну інформацію про стан справ в Польщі і настрої української козацької старшини. Центр російської агентурної розвідки в Україні знаходився в Києві, в Києво-Печерській лаврі", - йдеться в абзаці про 1662 рік.

Автор фото, Solovey Igor

Журналіст Юрій Смірнов підкреслює, що Корецький жіночий монастир в Рівненській області, куди СБУ також прийшла з обшуками, за документами "підпорядковується не Онуфрію, а "синоду Руської православної церкви".

Автор фото, Yurii Smirnov

Член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смірнов переконаний, що результати обшуків стануть відомі вже завтра на Синоді УПЦ.

Він також повідомив, що на території монастирів на Рівненщині знайшли пропагандистські матеріали, а в управлінні єпархії УПЦ - 800 тис. грн та $17 500.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Автор фото, Андрій Смирнов

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Депутат від фракції ЄС у парламенті Ростислав Павленко, коментуючи обшуки, додає, що добре, якщо докази не сховані і не знищені. "Час виконувати законодавство про боротьбу з колаборацією", - написав він у фейсбуці.

Телеведучий Вадим Карп'як вважає передчасним коментувати сам факт обшуків.

"Не писатиму нічого про обшуки в Лаврі. Напишу вже про вирок суду за результатами цих обшуків. Якщо такий буде, звісно", - написав журналіст.

Водночас співкоординатор руху "Простір свободи" Тарас Шамайда зазначає, що ключовим питанням зараз є те, чи є ці обшуки лише "грою на публіку", чи справді частиною системних дій з припинення "церковної окупації України ФСБшною сектою Гундяєва".

Активіст також вказує на кілька маркерів, за якими можна буд відстежити, чи є зміна реальною, чи лише імітацією.

"Будьмо уважні, - цитує він Євангеліє і додає. - І дай Боже, щоб по всіх п'яти пунктах ми побачили системну державницьку політику".

"Вигнання московських чортів"

Автор фото, Satana Ros

Користувачі соцмереж жартують про ранковий інцидент у лаврі. СБУ називають "службою божою здорової людини", а сам факт обшуку - "сходженням благодатної підозри".

Також у коментарях користувачі пишуть, що "давно пора", "воістину чудо" та "молодці" - про обшуки СБУ, а також "це їм за те, що не моляться" - про церкви Московського патріархату.

"Доброго ранку, ми з України. Вигнання московських чортів з храму почалося", - коментує ранкові обшуки в храмах УПЦ дипломат та колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Результат обшуку в лаврі відомий наперед: перерили все, Бога не знайшли", - жартома резюмує обшуки в лаврі В'ячеслав Агєєв

Автор фото, Колаж ВВС

Києво-Печерська Лавра зараз перебуває у користуванні УПЦ (донедавна Московського патріархату).

УПЦ декларує рух від Москви, проте для помісних православних церков світу вона є частиною Російської православної церкви.

Приміщення лаври є пам'ятками архітектури та перебувають у власності держави.

Автокефальна Православна церква України вже давно звернулась до влади з проханням надати їм частину приміщень лаври у користування. Проте уряд відмовляє ПЦУ у цьому.