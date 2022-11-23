"Звір з Бонді". Серійного ґвалтівника ідентифікували через 40 років

Тіффані Тернбул

BBC News, Сідней

2 годин(и) тому

Автор фото, NSW Police Підпис до фото, Цифрове зображення "звіра Бонді" на основі опису жертв

Австралійська поліція ідентифікувала серійного ґвалтівника, який тероризував Сідней протягом трьох десятиліть - майже через 40 років після скоєння першого нападу.

За словами поліції, у період з 1985 по 2001 рік Кіт Сіммс напав на 31 жінку. Він проникав до їхніх будинків або нападав на них під час пробіжки.

Детективи спочатку припускали, що за нападами стоять кілька різних чоловіків.

Але завдяки новій технології ДНК слідчі пов'язали усі злочини із Сіммсом, який помер у віці 66 років у лютому.

Сіммс, відомий під прізвиськом "звір з Бонді", здійснив свій перший напад у приморському передмісті Кловеллі в 1985 році. На останню свою жертву він напав на кладовищі неподалік у 2001 році.

У той час кожен інцидент розслідували окремо, але у 2000-х роках поліція почала їх пов'язувати між собою.

На 12 жертвах знайшли однакову ДНК, а ще 19 зґвалтувань були вчинені з тим самим "почерком".

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Жертви, якими були жінки віком від 14 до 55 років, також надали однакові описи своїх нападників.

Він був на зріст від 160 до 180 см, мав темний колір обличчя, карі очі та широкий ніс.

Він прикривав обличчя та носив повсякденний одяг, як-от спортивні костюми, худі чи спортивні шорти. Він або погрожував своїм жертвам ножем, або змушував їх повірити, що він у нього є при собі.

У 2019 році слідчі зробили прорив, знайшовши збіг родинної ДНК у базі даних поліції, що звузило коло підозрюваних до 324 осіб.

У вересні з'ясували, що зразок Сіммса ідеально збігається зІ зразком, взятим у жертв.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що родина та друзі описували Сіммса як батька, дідуся та члена громади, якого всі дуже любили.

Детективка, яка повідомила цю новину сім'ї Сіммса, сказала, що його родичі не мали й гадки про його вчинки.

"Ми зустрілися з його дружиною, і вона була абсолютно шокована", - сказала The Daily Telegraph сержантка Шеллі Джонс.

"Вона не могла повірити, що чоловік, якого вона знала, міг зробити такі речі", - додала вона.

Слідчі також зв'язалися з жертвами, щоб повідомити їм, що їхнього нападника нарешті ідентифікували, але через його смерть жодних юридичних заходів вжити неможливо.