"Кімната зруйнована, ноги притисло уламками". В Індонезії вже 268 загиблих від землетрусу

Влада Бара, Франсес Мао

BBC News

1 година тому

Підпис до фото, Внаслідок стихійного лиха зруйновано багато будівель

За словами рятувальників, серед загиблих і постраждалих під час землетрусу на індонезійському острові Ява багато дітей. Число загиблих на даний момент зросло до 268.

14-річний Апрізал Муляді був у школі, коли стався землетрус, хлопчик розповідає, що опинився у пастці після того, як "кімната була зруйнована, а мої ноги притиснуло уламками".

Він сказав, що його витягнув у безпечне місце його друг Зульфікар, який пізніше помер, потрапивши у пастку.

За даними влади, понад 1000 людей отримали поранення.

У своїх останніх повідомленнях у вівторок Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих (BNPB) додало, що 151 людина все ще вважається зниклою безвісти.

Також повідомляється, що внаслідок землетрусу пошкоджено 22 тис. будинків, понад 58 000 людей знайшли притулок в інших місцях регіону.

Землетрус магнітудою 5,6 бала стався у гірському регіоні в понеділок. Він спричинив зсуви ґрунту, під якими опинилися похованими цілі села поблизу міста Чанжур на Заході Яви.

Багато людей були розчавлені або затиснені під уламками стін та дахів. "Це все сталося так швидко", - сказав Апрізал агенції новин AFP.

Представник Національного пошуково-рятувального агентства також підтвердив, що серед загиблих багато молоді.

"Більшість постраждалих - діти, тому що о 13:00 вони були у школах на заняттях", - каже Анрі Альфіанді.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Зруйнована школа у Чанжурі

Землетрус, який стався на невеликій глибині у 10 км, супроводжувався десятками підземних поштовхів. Причиною великої кількості руйнувань і жертв є також погано збудовані будинки.

У селі Сібереум сім'я намагалася дістати тіло свого старшого сина - 28-річного чоловіка, якого розчавило під стінами будинку.

Рятувальники насилу розбирають завали.

"Ми повинні пробитися крізь бетонні перекриття другого поверху, під якими загинув чоловік. Але ми бачили тіло", - сказав ВВС сержант Паякун.

Підпис до фото, Люди біля евакуаційного намету

Президент Джоко Відодо відвідав віддалену зону стихійного лиха у вівторок, де його сфотографували з рятувальниками.

"Я віддав наказ у першу чергу евакуювати постраждалих, які все ще перебувають під завалами", - каже він.

У рятувальній операції беруть участь сотні поліцейських та інших рятувальників. Джоко пообіцяв компенсацію постраждалим громадам.

Землетруси є звичайним явищем в Індонезії, яка розташована в зоні "вогненного кільця" тектонічної активності в Тихому океані.

У країні часто трапляються руйнівні стихійні лиха, як-от землетруси і цунамі. Під час землетрусу 2018 року на острові Сулавесі загинули понад 2000 людей.