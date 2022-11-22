Євробачення скасовує голосування журі у півфіналі

Марк Севедж

музичний кореспондент BBC

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Переможці цьогорічного Євробачення Kalush Orchestra

Пісенний конкурс Євробачення оголосив про серйозні зміни в процедурі голосування на конкурсі наступного року.

Професійне журі більше не голосуватиме у півфіналі, це означає, що лише глядачі вирішуватимуть, хто потрапить у фінал.

Також вперше зможуть проголосувати країни, які не беруть участі в конкурсі.

Рішення про скасування професійного журі ухвалили після того, як виявилося, що на цьогорічному конкурсі в італійському Турині були махінації з голосуванням.

Незвичні моделі голосування виявили в Азербайджані, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино, повідомляє Європейська мовна спілка, яка організовує конкурс.

Ці голоси журі були знижені та замінені загальним балом, розрахованим на основі результатів інших країн із подібними результатами голосування.

У підсумку конкурс виграв український гурт Kalush Orchestra, а друге місце посів британець Сем Райдер.

У 2023 році захід прийматиме Ліверпуль.

Фахові журі, до складу яких входять професійні автори пісень і діячі музичної індустрії, існують принаймні з другого пісенного конкурсу Євробачення в 1957 році (система голосування на першому конкурсі не розголошувалась).

За правилами теперішньої системи, бали журі поєднують з результатами публічного голосування для визначення загального переможця.

Таку практику буде збережено у фіналі, йдеться у пресрелізі організаторів конкурса.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Цього року британець Сем Райдер переміг за голосами журі, але посів друге місце після Kalush Orchestra за загальним результатом

Дозвіл голосувати країнам, які не беруть участь у конкурсі, має відбити "глобальний вплив події", сказав Мартін Остердал, виконавчий директор конкурсу.

"Кожен, хто дивиться шоу, де б він не жив, може віддати свій голос за свої улюблені пісні".

Онлайн-голоси з "решти світу" будуть додані разом і конвертовані в бали, які матимуть таку саму вагу, як одна країна-учасниця в обох півфіналах і великому фіналі, повідомили в EBU.

Голоси публіки часто досить помітно відрізняються від смаків журі. Цього року Україна перемогла у телеголосуванні у фіналі, набравши 439 балів, але за підсумками голосування журі посіла четверте місце зі 192 балами.

За Сема Райдера проголосувала більшість членів журі, він набрав 283 бали, але посів п'яте місце за голосами глядачів у своїй країні.

У конкурсі наступного року братимуть участь 37 країн, Чорногорія та Північна Македонія відмовилися від участі через її вартість.

Росію виключили з цьогорічної події після її вторгнення в Україну. Очікується, що вона також буде виключена з конкурсу 2023 році.