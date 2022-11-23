Джонсон: Франція не вірила, що Росія почне війну, а Німеччина думала, що Україні краще здатися

28 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розповів в інтерв'ю CNN Portugal про те, як союзники України дивилися на перспективи війни в лютому, відразу після початку російської агресії.

"Це було величезним шоком… Ми спостерігали, як групуються російські батальйонно-тактичні групи, але різні країни реагували по-різному", - сказав Джонсон.

"Німеччина в якийсь момент вважала, що якщо це станеться, що буде катастрофою, то краще швидше закінчити з усім, а Україні - здатися", - сказав Джонсон.

"Я не міг цього підтримати, я вважав, що це катастрофічний погляд на це. Але я можу зрозуміти, чому вони так думали", - продовжив Джонсон.

"Не сумнівайтеся, що французи відмовлялися в це вірити до останнього моменту", - додав Джонсон.

Президент Франції Еммануель Макрон послідовно намагався відмовити Володимира Путіна від вторгнення в Україну й відвідав його в Кремлі за кілька тижнів до того, як російський лідер наказав своїм військам вторгнутися в Україну.

Також Джонсон розкритикував уряд Італії, прем'єром якої на той час був Маріо Драгі.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У якийсь момент італійці заявили, що просто не можуть підтримати позицію інших країн через залежність від російських вуглеводнів, розповів колишній британський прем'єр.

Водночас Джонсон сказав, що коли Росія почала вторгнення в лютому, ставлення в Європі швидко змінилося.

"Усі - німці, французи, італійці, усі, (президент США) Джо Байден - побачили, що вибору просто немає. Тому що не можна домовитися з цим хлопцем (Путіним). Це ключовий момент", - сказав експрем'єр і додав, що відтоді "ЄС блискуче впорався" зі своєю протидією Росії.

Борис Джонсон також виступив на заході з нагоди ювілею португальської служби CNN.

Він заявив, що російський лідер обдурив себе, переконавшись у тому, що завдяки уявній "хтонічній єдності" Росії та України, "дула російських танків будуть прикрашати квітами".

"Зруйновані міста, десятки тисяч безневинних мирних жителів убиті без розбору у звірячих бомбардуваннях. Удари по школах, дитячих садках та лікарнях. Скрізь, звідки війська Путіна відтісняють, ми бачимо свідчення його воєнних злочинів: систематичне насильство, кімнати тортур, міни та пастки, покликані скалічити тих мирних жителів, які їх знайдуть", - сказав Джонсон і закликав країни Заходу не припиняти допомоги Україні.

Велика Британія була однією з перших, хто надав зброю для підтримки оборони України, і, як і її західні союзники, запровадила масштабні санкції проти Росії.

У квітні Джонсон пообіцяв "непохитну підтримку" під час свого неочікуваного візиту до Києва, де він прогулявся містом разом із президентом Зеленським. Після цього він приїздив до України ще декілька разів.

Президент Володимир Зеленський називав Джонсона "справжнім другом України" і "залізним" союзником.

Борис Джонсон подав у відставку на початку липня, після чого ще деякий час виконував обов'язки прем'єра, доки його не змінила на цій посаді Ліз Трасс.