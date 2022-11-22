"Гидота і гній". Як Україна та інші держави реагують на Орбана з шарфом "Великої Угорщини"

39 хвилин(и) тому

Автор фото, instagram.com/orbanviktor/ Підпис до фото, Віктор Орбан із шарфом з мапою "Великої Угорщини" спілкується з угорським футболістом, 20 листопада

МЗС України викликало посла Угорщини через дії прем'єра Віктора Орбана, який у неділю прийшов на товариський матч угорської та грецької футбольних збірних з шарфом, на якому була вишита мапа "Великої Угорщини".

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у фейсбуку, що послу оголосять про неприйнятність вчинку Орбана.

"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики. Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України", - наголосив Ніколенко.

Різко відреагували і деякі українські політики, наприклад, ексочільник Закарпатської ОДА Віктор Балога.

"Натягнувши шарфа з картою "Великої Угорщини", кордони якої включають Закарпаття, Орбан остаточно зняв маску і показав, хто він є насправді - людиною, яка хронічно хвора на імперський вірус. В будь-якому випадку, це добре, що він розкрив карти, бо нам українцям буде легше навести порядок зі всіма символами "Великої Угорщини" на Закарпатті, що б і духу їх не було", - написав він у фейсбуку.

Сам Орбан у фейсбуку вже прокоментував скандал навколо шарфу.

"Футбол - це не політика. Не будемо бачити те, чого немає", - відзначив він, а також додав, що збірна Угорщини представляє всіх угорців, де б вони не жили.

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Мапа на шарфі Орбана репрезентує королівство Угорщина у складі Австро-Угорської імперії, яке було однією з країн, що програли у Першій світовій війні 1914-1918 року.

Згідно з умовами Тріанонського мирного договору від 4 червня 1920 року, королівство Угорщина втратила понад 60% території, а частина етнічних угорців мусила стати громадянами інших держав. Зараз ці території входять до складу сусідніх з Угорщиною держав - Румунії (Трансильванія), України (Закарпаття), Словаччини, Сербії (Воєводина), Австрії (Бургенланд), Хорватії та Словенії.

В Угорщині чимала кількість політиків вважають Тріанонський договір національною трагедією, Віктор Орбан називає дату його укладення "найтемнішим днем угорської історії".

Для України вчинок Орбана - черговий крок угорської влади, який демонструє конфліктний характер двосторонніх відносин.

Адже Будапешт має претензії до мовної та освітньої політики України на Закарпатті, де проживає понад 100 тисяч етнічних угорців, й деякий час гальмував пакет санкції проти Росії, санкції проти російського патріарха Кирила, а також не планує відмовлятися від російської нафти. Нещодавно МЗС Угорщини виступило проти виділення Євросоюзом Україні 18 млрд євро допомоги і оголосило про плани розвивати відносини з Іраном.

Проте цього разу дії угорського прем'єра викликали скандал в усьому регіоні.

Реакція інших країн

У кількох країнах-сусідах Угорщини проживає угорська громада. Деякі угорські праворадикальні політики і раніше висловлювали претензії на території країн-сусідів, проте угорський уряд цього не робив від часів Другої світової війни.

"Прем'єр-міністр Угорщини - в шарфі з мапою Великої Угорщини. Як заспокійливо для сусідів Угорщини", - прокоментував ситуацію у твітері депутат Європарламенту від німецьких зелених Даніель Фройнд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мапа "Великої Угорщини" часто з'являється на акція угорських ультраправих партій та організацій, таких як "Рух 64 округів"

Тож деякі сусіди вже засудили дії Орбана.

МЗС Румунії, де згідно з переписом 2011 року проживали 1,2 млн угорців, повідомило, що "рішуче не схвалює жест угорського офіційного представника".

Румунські дипломати кажуть, що такий крок контрастує з відносинами країн, договором про дружбу та співробітництво від 1996 року та стратегічним партнерством.

"Будь-який ревізіоністський прояв, незалежно від форми, який він приймає, є неприйнятним, суперечить поточним реаліям і зобов'язанням, які спільно взяли на себе Румунія та Угорщина щодо побудови двосторонніх відносин", - наголошує МЗС Румунії.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца у твітері закликав до ізоляції та санкцій проти Орбана.

"Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє про зміни кордонів. Лідери ЄС у Європейській раді мають накласти санкції та ізолювати його", - написав він.

Більш жорсткою була реакція у Словаччині, яка до 1918 року кілька століть входила до складу угорського королівства, і де 7,7% населення - 422 тисячі мешканців - є етнічними угорцями.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер перепросив за недипломатичну лексику і схарактеризував вчинок Орбана як "гидоту і гній", повідомляє видання startiup.sk.

"У нас 1000 років спільної історії, я ціную це. Угорці у Словаччині почуваються, як удома, ставляться до них, як і до всіх інших громадян. Це наші громадяни. Але чому немає місця в наших відносинах, так це іредентизму і ревізіонізму. Ми бачили, до чого ведуть такі настрої та плани 1939 року, і ми бачимо це сьогодні в Україні у формі російської агресії", - відзначив він.

Розкритикував Орбана і держсекретар МЗС Словаччини Андрей Станчик, який у фейсбуку наголосив, що Словаччина є незалежною державою і не належить Угорщині.

"На цій "мапі" територія Словацької Республіки є частиною Угорщини, або Великої Угорщини. Вкрай нечутливо, особливо зважаючи на війну в Україні, де Росія забрала частину чужої території. Такий історичний ревізіонізм надзвичайно небезпечний у наш чаc", - наголосив Станчик.

"У кращому випадку це необережність, а в гіршому - провокація і замах на наш суверенітет і територіальну цілісність. Наші угорські партнери добре знають, наскільки чутливо сприймають такі ідеї та зусилля у Словаччині", - відзначив дипломат.

У Хорватії, де проживають 10 тисяч угорців, думки президента та прем'єра, які ворогують між собою, розділилися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Віктор Орбан та президент Хорватії Зоран Міланович мають дружні стосунки

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що його країна не має реагувати на подібну поведінку угорського прем'єра, повідомляє хорватське видання Index.

"Я буду над цим сміятися. Його прагнення щодо Хорватії зводяться до того, що він здійснює круїз по Адріатиці, і ми зустрічаємося за вечерею", - вважає хорватський президент.

На думку Мілановича, Угорщина є найкращою сусідкою Хорватії.

Реакція прем'єра Хорватії Андрея Пленковича була більш жорсткою.

"Що стосується територіальних претензій до Хорватії будь-кого, в тому числі Угорщини, то вони абсолютно неприйнятні, для нас це не є варіант", - сказав він, повідомляє Index.

Хорватське видання нагадує, що це не перший крок угорського уряду, який стосується давніх кордонів Угорщини.

У 2019 році Управління міжнародної комунікації уряду Угорщини опублікувало у своєму твіттері давню карту Угорщини, яка включала нинішні території Хорватії та Словенії. Того ж року з'їзд партії Орбана Фідес проходив під величезною мапою так званої історичної Угорщини.

У 2020 році Орбан опублікував на своїй сторінці привітання випускникам, які того дня складали іспит з історії. Привітання супроводжувала фотографія глобуса, на якій була зображена "Велика Угорщина".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ультраправий демонстрант з татуюванням "Великої Угорщини" під час протестів у Будапешті, 2006 рік

На кордоні Угорщини та Словаччини Орбан у 2020 році відкрив пам'ятник з нагоди сторіччя підписання Тріанонської угоди, яку чимала кількість угорців вважають однією з найтрагічніших дат в історії.

Цього року, засуджуючи політику ЄС щодо обмежень поставок російської нафти, Орбан також згадав про втрату Угорщиною виходу до моря після поразки у Першій світовій війні 1918 року. Угорщина цей вихід мала саме через порти на Адріатиці, які зараз належать Хорватії.

Орбан тоді сказав, що країни, які мають моря і порти, можуть привозити нафту танкерами, але в Угорщини море "відібрали".

"Якби вони не забрали у нас море, у нас був би порт", - сказав Орбан.