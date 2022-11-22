"Знадобиться велика каструля". Британець спіймав гігантську "золоту" рибку

45 хвилин(и) тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Подивіться, як рибу відпускають на волю

Таке нечасто побачиш - чоловік двома руками піднімає рибу розміром майже з нього самого.

Рибалка з Вустерширу Енді Гекетт спіймав золоту рибку під час подорожі до Франції, у регіоні, гідному вшанування такого успіху - у Шампані.

Гігантську рибину, яка навіть має ім'я "Морквина", завезли до рибного господарства Блувотер-Лейкс 20 років тому, і з тих пір її нікому не вдавалося спіймати. Доки не з'явився британський рибалка Гекетт.

Він зміг заарканити чудовисько, використавши підхід "батога й пряника".

Риба, пояснив він, була гібридом шкіряного коропа та коропа кої, заманити її в сітку вдалося після 25-хвилинної битви.

"Знадобиться велика каструля", - була перша думка, а потім - чи існують достатньо великі ваги, щоб зважити Морквину.

Утім, зважити рибу зрештою вдалося, і, як виявилося, помаранчева красуня важила приголомшливі 30 кг.

Проте гора картоплі, аби приготувати "фіш енд чіпс" рекордного розміру, не знадобилася. Морквину відпустили туди, звідки вона прийшла, аби ще один рибалка зміг втілити мрію свого життя.

Автор фото, Bluewater Lakes Підпис до фото, Рибалка Енді Гекетт зловив рибу на прізвисько Морквина у французькому рибному господарстві Блювотер-Лейкс

Золоті рибки, яких зазвичай тримають як домашніх тварин, не досягають більше 5-7 сантиметрів завдовжки, але вони належать до сімейства коропових, які можуть виростати до вражаючих розмірів, причому різнокольорові кої іноді приносять цілі невеликі статки рибалкам-любителям.

Енді Геккетту пощастило виловити особливу породу коропа. Він каже, що Морквину багато хто бачив через її яскравий колір, але спіймати її поки що нікому не вдавалось.

Автор фото, Bluewater Lakes Підпис до фото, Гекетт позує з рибою, перед тим як відпустити її

"Звичайну рибу, - пояснив Гекетт, - важко побачити, якщо вона не на поверхні, але Морквину складно не помітити через її яскраво-помаранчевий колір".

"Багато хто полював на цю рибу, але виловити її вдається далеко не кожному".

Однак шанс у рибалок завжди є.

"Вона, як і будь-яка велика риба, важка і повільно рухається", - каже Гекетт.

Утім, якщо ви вже мрієте спіймати Морквину власноруч, не поспішайте, черга на риболовлю у Блювотер-Лейкс становить щонайменше п'ять років.

Автор фото, Bluewater Lakes Підпис до фото, Гігант важить 30 кг