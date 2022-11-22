В Україні через атаки Росії майже не залишилося уцілілих ТЕС та ГЕС

1 година тому

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Після шостої масованої ракетної атаки Росії на українську енергетичну систему минулого тижня в Україні "практично не залишилося" неушкоджених ТЕС, ГЕС та вузлових підстанцій, повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, остання атака 15 листопада була найбільш масована з усіх. Було випущено 100 важких ракет, і в основному постраждали підстанції "Укренерго", а також українські електростанції.

Через цю атаку було уражено близько 15 енергетичних об'єктів в різних областях. Того дня без електропостачання залишились понад 7 млн абонентів у 17 областях та Києві.

"Також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго". Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало - на деякі підстанції по декілька разів: по три, по п'ять і навіть по вісім разів, є й такі об'єкти. Масштаб руйнувань колосальний", - сказав він на брифінгу.

За словами Кудрицького, після кожної масованої ракетної атаки потрібен час, щоб спершу заживити споживачів електроенергією, відновити енергомережу, а потім ще до трьох днів на те, щоб перейти від аварійних графіків відключень до планових.

Зараз, каже Кудрицький, ситуація стабілізована і графіки пов'язані в основному з тим, що через масові пошкодження інфраструктури в Україні існує дефіцит генеруючих потужностей.

"Простіше кажучи, ми не можемо зараз в енергосистемі виробити стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити. Тим більше, зважаючи на похолодання, коли люди споживають більше енергії", - пояснює він.

Місяць без світла

Загалом у жовтні та листопаді енергосистема України зазнала кілька масованих ракетних атак росіян. За експертними оцінками, зараз в Україні зруйновано або пошкоджено 50% об'єктів енергетичної інфраструктури.

Їхня кількість поступово зросла з 10 жовтня - в цей день російські військові нібито у відповідь на вибухи на Кримському мосту масовано обстріляла українські міста, в тому числі енергетичні об'єкти.

Українська розвідка каже, що Росія планувала масові удари по Україні ще до атаки на міст.

Після цього масові атаки на інфраструктуру стали регулярними, і починаючи з 10 жовтня майже весь час відбувалися кожного понеділка.

Спочатку влада просила українців самих заощаджувати електроенергію, але обстріли тривали, і в кінці жовтня фактично по всій Україні розпочалися віялові відключення електроенергії - у когось не було світла 2 години на день, а в когось і 4-8 годин.

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Часто ці планові графіки відключень не працюють, тому що в разі нових атак починаються аварійні, додаткові відключення.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найбільше проблем з електропостачанням мають Київ, Одеса, Харків та прилеглі до них області.

Влада запевняє, що ситуація залишається контрольованою, але час від часу до українців лунають заклики по можливості виїжджати зимувати за кордон.

Відключення електроенергії в Україні може тривати до кінця березня, прогнозує голова української енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. Якщо Росія більше не битиме по енергетиці, то, за його словами, відключення електроенергії хоч і залишаться повсюдними, однак стануть коротшими.

Атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури передусім направлені на забезпечення цивільного населення, а не військових потреб, а тому вони заборонені міжнародними конвенціями.