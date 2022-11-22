"Емманюель, повір, я не хочу війни з Росією". Пранкери поговорили з Дудою про ракету в Польщі

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Увечері у вівторок, 15 листопада, коли в польському селі Пшеводув неподалік кордону з Україною впала ракета, президенту Анджею Дуді додзвонилися російські пранкери і видали себе за лідера Франції Емманюеля Макрона.

Факт телефонної розмови в канцелярії польського президента підтвердили лише 22 листопада, через тиждень після інциденту.

"Після вибуху ракети в Пшеводуві, під час безперервних розмов з керівниками різних держав і урядів, [з президентом Анджеєм Дудою] з'єднали людину, яка представилася президентом Франції Емманюелем Макроном", - пояснили співробітники канцелярії.

З Дудой розмовляли російські пранкери Вован (Володимир Кузнєцов) та Лексус (Олексій Столяров).

Повний запис розмови, яка тривала сім з половиною хвилин, опублікували у YouTube. На ній чути, як Анджей Дуда розмовляє зі своїм співрозмовником англійською. А той, хто йому телефонує, говорить із сильним французьким акцентом. У справжнього Макрона він значно слабший.

Під час розмови президент Польщі каже, що не звинувачує росіян.

"Емманюель, це війна. Я думаю, що обидві сторони звинувачуватимуть одна одну в цій війні", - каже Дуда.

Співрозмовник Дуди від особи Макрона каже йому, що ескалація між НАТО і Росією нікому не потрібна.

"Емманюель, ви думаєте, що мені потрібна війна з Росією? Ні, повірте мені, я цього не хочу. Я не хочу війни з Росією, я вкрай обережний, повірте. Я вкрай обережний", - емоційно відповідає Дуда.

Автор фото, YouTube

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Польський лідер також додає, що він розглядає лише четверту статтю Альянсу, яка передбачає консультації з членами НАТО щодо загрози, а не п'яту статтю, в якій країни визнають напад на одну з них атакою на весь Альянс.

"З мого боку йдеться лише про четверту статтю, я не говорю про п'яту статтю", - запевняє президент Польщі.

Пранкери від імені Макрона також запитали Дуду про позицію щодо падіння ракети президента України Володимира Зеленського.

"Володимир звинувачує росіян. Каже, вони повністю впевнені, що це була російська ракета, яку запустили росіяни. Він сказав, що це не може бути українська ракета", - наголосив президент Польщі.

Насамкінець співрозмовник Дуди каже, що "втомився від обох, особливо від Володимира Зеленського".

Під час розмови Дуда також сказав, що не знає, хто саме запустив ракету, але найімовірніше вона була російського виробництва. Польський лідер розповів про "дуже великий вибух" і величезну вирву.

У канцелярії польського президента зазначили, що Анджей Дуда вирахував пранкерів за незвичайною манерою ведення бесіди. Він нібито здогадався, що його розігрують та припинив розмову.

Після цього канцелярія негайно розпочала розслідування інциденту разом із відповідними службами.

Олексій Столяров та Володимир Кузнєцов, відомі як Лексус та Вован, за останні роки розіграли низку критиків Кремля. Записи їхніх розмов із "жертвами" часто висвітлювалися та отримували схвальні коментарі на російському телебаченні.