Обстріл Запорізької і Харківської областей. Загинуло немовля і двоє перехожих

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Російська армія обстріляла житлові будинки та лікарні у Запорізькій та Харківській областях. Є загиблі та поранені мирні мешканці.

За повідомленням ДСНС, у ніч на 23 листопада російські військові вдарили ракетами С-300 по місцевій лікарні у місті Вільнянськ Запорізької області.

У пологовому відділенні перебувала породілля з немовлям. Хлопчик, який народився два дні тому, загинув, його маму вдалося врятувати з-під завалів, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Автор фото, Офіс президента

Також постраждало двоє лікарів, один з них у важкому стані.

Вільнянськ розташований за 30 км на північний схід від Запоріжжя.

Черговий обстріл російської армії відбувся близько 07:40 відбувся обстріл у Куп'янську Харківської області.

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пошкоджено багатоповерховий будинок та поліклініку.

Автор фото, Олег Синєгубов

Загинуло двоє перехожих - жінка 55 років та чоловік 68 років, ще одну людину госпіталізували.

Обстріли тривали і на Донеччині. За повідомленням Донецької ОВА, за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина - у Бахмуті, ще восьмеро поранених.

Автор фото, Олег Синєгубов

У генштабі ЗСУ повідомили про п'ять ракетних ударів по містах і селах Харківської та Донецької областей та близько 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військових, так і по населених пунктах.

ВВС не може оперативно перевірити інформацію в умовах війни.