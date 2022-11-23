Стрілянина в супермаркеті Walmart у США: загинули до 10 людей

23 листопада 2022, 07:30 GMT

Автор фото, AFP

У США озброєний чоловік відкрив вогонь у магазині Walmart. За попередніми даними, могло загинути до десяти людей, повідомляється також про велику кількість поранених.

Інцидент стався у місті Чесапік, штат Вірджинія, повідомила американська поліція. Чоловік - ймовірно, менеджер магазину - почав стрілянину, а потім наклав на себе руки.

Міська влада повідомила у соцмережах, що "поліція підтверджує інцидент зі стріляниною Walmart".

Поліція повідомила журналістам, що напад стався о 22:12 за місцевим часом. Мотиви чоловіка поки що невідомі.

За словами представника поліції Лео Косінскі, підозрюваний діяв наодинці.

У компанії Walmart вже заявили, що шоковані трагічною подією і тісно співпрацюють із поліцією.

Менше ніж тиждень тому озброєний чоловік відкрив вогонь у нічному клубі у Колорадо. Жертвами нападу стали п'ятеро людей, щонайменше 17 були поранені.

У 2019 році в результаті стрілянини в магазині Walmart у місті Ель-Пасо в Техасі загинули 23 людей.