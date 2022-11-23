Британія вперше з початку війни надасть Україні гелікоптери Sea King. Що про них відомо

Джонатан Біль

Кореспондент ВВС з питань оборони

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Велика Британія в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні гелікоптери Sea King.

Про це повідомив британський міністр оборони Бен Воллес.

Один з гелікоптерів вже прибув до України. Це перший пілотований літальний апарат, який Британія передала Україні в рамках допомоги від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також пакет допомоги містить 10 тис. артилерійських снарядів. За словами Воллеса, боєкомплект має допомогти ЗСУ захистити нещодавно звільнені території.

Протягом останніх шести тижнів українські екіпажі проходили навчання у Великій Британії з пілотування та обслуговування Sea King, призначених для пошуку і порятунку.

Ці гелікоптери раніше стояли на озброєнні Королівських ВПС та військово-морського флоту. Останній Sea King списали у 2018 році.

Досі мало з західних країн надали Україні пілотовані літальні апарати. Влада України продовжує просити своїх західних союзників про винищувачі чи ударні гелікоптери, але поки що ці прохання залишаються без відповіді.

Британія ж систематично підтримує Україну з початку нападу РФ. Вона є другим найбільшим донором військової допомоги Україні після США.

У минулі вихідні британський прем'єр-міністр Ріші Сунак відвідав Київ, де пообіцяв виділити ще 50 мільйонів фунтів на військову допомогу країні. Це, з-поміж іншого, 125 зенітних установок та обладнання для перехоплення іранських безпілотників.

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Британія також надасть Україні ще тисячу ракет класу "земля-повітря". Вони мають допомогти відбивати атаки РФ на критичну інфраструктуру.

Також Лондон передасть українським військовим ще одну партію зимового спорядження, щоби продовжити боротися в умовах холодів.