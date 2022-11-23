Масований обстріл України: шість людей загинули, без електрики багато регіонів
Внаслідок обстрілу Києва російськими військовими є влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці. В області влучили у багатоповерхівку.
За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро - загинули.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що внаслідок обстрілу у Києві пошкоджена двоповерхова будівля, загинуло троє людей, серед них 17-річна дівчина, ще 11 людей постраждали.
У частині Києва немає світла та води. Метро працює в обмеженому режимі.
Мер міста Віталій Кличко попросив киян запастися водою.
"Укренерго" попередило про аварійні відключення світла впродовж доби по всій території України.
Також є влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об'єктах в Києвській області. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Згодом в Офісі президента уточнили, що є влучання у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині.
Поліція Київщини опублікувала фото, на яких видно охоплений полум'ям будинок і людей, які намагаються врятувати інших.
Ситуація в інших областях
У Львівській ОВА повідомили про два ракетних удари по електропідстанції в області. За словами Максима Козицького, без електроенергії залишаються Яворівський, Львівський та Червоноградський райони.
Також повідомляють про вибухи у Львові та області.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що усе місто залишилося без світла. "Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням", - написав міський голова.
"Енергетичний терор продовжується. Вистоїмо. Вони нас не зламають", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Про обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Вінничині повідомив керівник ОВА Борзов.
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про прильоти по енергетичному об'єкту області.
У Дніпропетровській, Миколаївській, Вінницькій та Полтавській областях працювала ППО.
Повідомляють, що Чернігівська та Харківська області повністю знеструмлені. Місцева влада каже про відсутність електропостачання в Хмельницькому та Запоріжжі, місцеві мешканці про відсутність світла в Одесі та Миколаєві.
Також від системи відключені усі енергоблоки Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.
Без води залишилася Одеса, там знеструмлені насосні станції, повідомили у міськводоканалі.
До цього в Україні тривала масштабна повітряна тривога.
Чи є у Росії ракети
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російські війська витратили більшість арсеналу деяких видів крилатих ракет під час ударів по Україні з 23 лютого до 18 листопада.
А секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.
"Певних ракет залишилося менше ніж 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ - це ракети С300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато", — сказав секретар РНБО "Радіо Свобода".
Попередню масовану атаку Росія завдала по українській інфраструктурі тиждень тому, 15 листопада. Після того українська влада заявляла про руйнування 40% енергетичної інфраструктури.