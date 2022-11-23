Масований обстріл України: шість людей загинули, без електрики багато регіонів

6 годин(и) тому

Автор фото, Поліція Київської області

Внаслідок обстрілу Києва російськими військовими є влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці. В області влучили у багатоповерхівку.

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро - загинули.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що внаслідок обстрілу у Києві пошкоджена двоповерхова будівля, загинуло троє людей, серед них 17-річна дівчина, ще 11 людей постраждали.

У частині Києва немає світла та води. Метро працює в обмеженому режимі.

Мер міста Віталій Кличко попросив киян запастися водою.

"Укренерго" попередило про аварійні відключення світла впродовж доби по всій території України.

Також є влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об'єктах в Києвській області. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Згодом в Офісі президента уточнили, що є влучання у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині.

Поліція Київщини опублікувала фото, на яких видно охоплений полум'ям будинок і людей, які намагаються врятувати інших.

Автор фото, Поліція Київської області

Ситуація в інших областях

У Львівській ОВА повідомили про два ракетних удари по електропідстанції в області. За словами Максима Козицького, без електроенергії залишаються Яворівський, Львівський та Червоноградський райони.

Також повідомляють про вибухи у Львові та області.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що усе місто залишилося без світла. "Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням", - написав міський голова.

"Енергетичний терор продовжується. Вистоїмо. Вони нас не зламають", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Автор фото, Поліція Київської області

Про обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Вінничині повідомив керівник ОВА Борзов.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про прильоти по енергетичному об'єкту області.

У Дніпропетровській, Миколаївській, Вінницькій та Полтавській областях працювала ППО.

Повідомляють, що Чернігівська та Харківська області повністю знеструмлені. Місцева влада каже про відсутність електропостачання в Хмельницькому та Запоріжжі, місцеві мешканці про відсутність світла в Одесі та Миколаєві.

Також від системи відключені усі енергоблоки Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

Без води залишилася Одеса, там знеструмлені насосні станції, повідомили у міськводоканалі.

До цього в Україні тривала масштабна повітряна тривога.

Чи є у Росії ракети

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російські війська витратили більшість арсеналу деяких видів крилатих ракет під час ударів по Україні з 23 лютого до 18 листопада.

А секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.

"Певних ракет залишилося менше ніж 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ - це ракети С300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато", — сказав секретар РНБО "Радіо Свобода".

Попередню масовану атаку Росія завдала по українській інфраструктурі тиждень тому, 15 листопада. Після того українська влада заявляла про руйнування 40% енергетичної інфраструктури.