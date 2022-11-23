Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

47 хвилин(и) тому

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Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.Про це повідомляють "Європейська правда" та Інтерфакс-Україна.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

Європарламент визнав, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей.

На окупованих територіях росіяни, відповідно до тексту, проводять "страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства", додається в резолюції.

Було також згадано про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Автори резолюції підрахували, що Росія порушує принципи Статуту ООН, спричинила гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста, перекриває доступ українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів і послуг.

Європарламент постановив, що все це "акти терору проти українського населення та є воєнними злочинами".

"У світлі вищезазначеного (Європарламент - Ред.) визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму", - йдеться у тексті резолюції.

У зв'язку з цим Європарламент закликав ЄС та його держави-члени розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму та механізми обмежувальних заходів проти цих країн.

Відтак Європарламент закликає Раду ЄС згодом розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму ЄС, а партнерів ЄС - вжити аналогічних заходів.

Крім того, євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

Які наслідки?

Під час виступу на пленарному засіданні 18 жовтня єврокомісар Ілва Йоганссон зазначила, що наразі у Євросоюзі немає правової бази для визнання третьої країни державою, яка підтримує тероризм.Немає і документів, які б регламентували санкції щодо держави-спонсора тероризму або якось описували правила взаємодії з такими країнами.З цієї причини резолюція Європарламенту поки не матиме жодних юридичних наслідків для Росії.За словами постійного представника України при ЄС Всеволода Ченцова, резолюція має стати "політичною та моральною заявою, яка змінить сприйняття російського уряду та затвердить його як кримінальний режим".