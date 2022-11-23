Новий обмін полоненими: додому повернули 36 людей, серед них захисники Маріуполя

1 година тому

Автор фото, Андрій Єрмак

У середу, 23 листопада відбувся новий обмін полоненими між Україною і Росією, під час якого додому повернулися 36 людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових", - йдеться у повідомленні.

За його словами, серед звільнених — хлопці, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, вісім прикордонників, чотирьох бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

Єрмак подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Автор фото, Андрій Єрмак

Останній обмін полоненими відбувся 29 жовтня, тоді в Україну повернулися 52 військових, серед яких були "азовці" і моряк з острова Зміїний.

У жовтні також відбувся найбільший обмін полоненими жінками, тоді додому повернулися 108 українок.

Процес помітно пришвидшився після обміну понад сотні азовців та командирів з "Азовсталі" наприкінці вересня. Всі, за винятком п'яти командирів, які за умовами обміну будуть до кінця війни в Туреччині, вже вдома.