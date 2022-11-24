"Робіть запаси". Кличко радить готуватися до тяжкої зими

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"Робіть запаси". Кличко радить готуватися до тяжкої зими

9 хвилин(и) тому

У Києві, як і по всій Україні, через російські обстріли регулярно вимикають світло, зникає вода і мобільний зв’язок.

Місту загрожує холодна зима, однак очільник столиці не любить слова "евакуація". Він, проте, визнає, що ситуація може погіршитися і радить киянам робити запаси й готувати варіанти виїзду до передмість.

Сам мер продовжує працювати у своєму кабінеті на Хрещатику.

З Віталієм Кличком говорив кореспондент ВВС News Україна Олег Черниш.