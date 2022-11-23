З ембріонів, заморожених 30 років тому, народилися близнюки. Це новий рекорд

1 година тому

Автор фото, National Embryo Donation Center

Двоє близнюків народилися в штаті Теннессі з ембріонів, які пролежали у глибокій заморозці 30 років. Це найдовший в історії термін, протягом якого заморожені ембріони чекали появи на світ.

Ембріони пролежали в сховищі з 22 квітня 1992 року в рідкому азоті при температурі -128 °C - і зберегли при цьому життєздатність.

Після цього їх розморозили та пересаджені майбутній матері Рейчел Ріджвей, яка успішно народила близнюків 31 жовтня цього року. "З глузду можна з'їхати", - заявив із цього приводу щасливий батько Філіп Ріджвей.

За даними Національного центру донорських ембріонів - приватної організації, яка стверджує, що допомогла народити понад 1200 дітей з ембріонів, Лідія-Енн і Тімоті-Рональд Ріджвей, швидше за все, встановлять новий рекорд. Попередній належить Моллі Гібсон (вона теж з'явилася на світ завдяки НЦДЕ), яка народилася у 2020 році з ембріона, що пролежав у глибокій заморозці 27 років.

"Рішення усиновити ці ембріони має вселити впевненість у пацієнтів, які міркують над тим, чи захоче хтось взяти ембріони, створені 5, 10 або 20 років тому, - каже доктор Джон Девід Гордон, який здійснював пересадку ембріонів. - І відповідь на це питання - тверде так!

Ембріони близнюків, про які йдеться, були створені на початку 1990-х методом штучного запліднення для неназваної одруженої пари.

До 2007 року ембріони зберігалися в лабораторії на західному узбережжі США, після чого пара вирішила передати їх у НЦДЕ у Ноксвіллі, штат Теннессі, щоб ними міг скористатися хтось інший (НЦДЕ займається цією діяльністю, зокрема, і з релігійних міркувань).

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Потім, вже на початку цього року, ембріологи клініки-партнера НЦДЕ здійснили процедуру розморожування ембріонів та пересадки їх до матки.

Як йдеться у заяві НЦДЕ, центр сподівається, що новина про народження здорових малюків підштовхне інших потенційних батьків до того, щоб самим випробувати щастя усиновлення дітей, які з'явилися на світ з ембріона.

У подружжя Ріджвей на момент народження близнюків вже було четверо власних дітей віком від року до восьми, і всі вони з'явилися на світ природним шляхом, без донорів чи штучного запліднення.

"Мені було лише п'ять років, коли Бог дарував життя Лідії та Тімоті, й відтоді він підтримував у них це життя, - розповів в інтерв'ю CNN Філіп Ріджуей. - Так що в певному сенсі вони - наші старші діти, хоч і найменші."

За словами НЦДЕ, час зберігання заморожених ембріонів не обмежений. Але ймовірність, що колись на світ можуть з'явитися діти, зачаті 100 років тому, не така велика, оскільки ця технологія з'явилася відносно недавно: перша дитина із замороженого ембріона народилася 1984 року в Австралії.