Вперше в історії астронавтом стане людина з інвалідністю. Хто це

Джонатан Амос

кореспондент ВВС з науки, Париж

1 година тому

Автор фото, BBC/Jon Amos

Європейське космічне агентство вперше в світі обрало людину з інвалідністю для участі у програмі підготовки астронавтів.

41-річний британець Джон Макфолл став одним із 17 чоловіків і жінок, яких Європейське космічне агентство (ЄКА) відібрало для тренування вперше за 13 років.

Йому ампутували праву ногу після аварії на мотоциклі у віці 19 років. Він став професійним спортсменом і представляв команду Великої Британії на Паралімпійських іграх.

Серед обраних для участі у програмі є ще одна британка - Розмарі Куган.

ЄКА заявило, що хоче розширити визначення того, хто може полетіти в космос.

Це оголошення не означає, що Макфолл гарантовано вийде на орбіту. Але він братиме участь у програмі, яка має на меті з'ясувати вимоги для того, щоб це стало можливим.

Макфолл, який виграв бронзову медаль на Паралімпійських іграх у 2008 році на дистанції T42 на 200 метрів, сказав, що він пишається і вдячний за те, що отримав можливість взяти участь у "такому сміливому проєкті".

Він розповів BBC, що раніше не думав про те, щоб стати астронавтом, але відчув потребу подати заявку, коли побачив таку можливість.

"Коли ЄКА оголосило, що вони шукають кандидатів з інвалідністю для цієї програми підготовки астронавтів... мене це так надихнуло. Я відчув потребу подати заявку", - сказав він.

ЄКА працюватиме над програмою разом із NASA. Спочатку вони мають встановити, що включення пара-космонавта не загрожує безпеці екіпажу. Також можливо, що космічні апарати, на яких вони подорожують, потребуватимуть адаптації.

"Для нас дуже важливо залучити всіх, кого цікавить космос", - сказав д-р Девід Паркер, директор ЄКА з дослідження космосу людьми та роботами.

"Ми робимо перший крок, відкривши цю можливість для людей з певними фізичними вадами, і ми дуже сподіваємося, що відправимо їх у місію на Міжнародну космічну станцію", - сказав він BBC News.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На Паралімпіаді 2008 року

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Тим часом п'ятьом новим "професійним" астронавтам гарантовані польоти, якщо вони пройдуть навчання. Їх обрали з понад 20 тисяч претендентів.

Кількість жінок, які хотіли взяти участь у програмі, під час останнього набору в 2009 році значно зросла, і це вплинуло на остаточний відбір. Генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер заявив, що жінки становлять майже 50% новобранців.

Однією з них є астрофізик Розмарі Куган, яка стала першою британською жінкою-астронавткою ЄКА.

У розмові з ВВС у Парижі вона сказала, що "сьогодні - лише початок", і навчання буде неймовірно захопливим.

Це означає, що Саманта Крістофоретті більше не буде єдиною жінкою-космонавткою ЄКА.

"Я дуже рада, що нарешті у нас є кілька нових колег, - сказала вона. - Це буде набагато різноманітніша група, і я, безумовно, з нетерпінням чекаю, що більше не буду єдиною жінкою-астронавткою у Європейському корпусі астронавтів. Це важливо, тому що нинішній склад нашого корпусу не відображає ситуації в "суспільстві".

Про набір нових астронавтів оголосили у Парижі, де країни-члени ЄКА збиралися, щоб визначити програми та бюджет агентства на наступні три-п'ять років.