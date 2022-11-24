"Дати обладнання і закрити небо". Експертка про те, як Україні пережити зиму

2 годин(и) тому

Підпис до фото, Президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко

23 листопада Росія здійснила черговий масований обстріл критичної інфраструктури України, внаслідок чого регіони країни залишилися без світла, а деякі ще й без води. ВВС News Україна поговорила з експерткою з енергетичних питань, президенткою аналітичного центру DiXi Group Оленою Павленко про те, як Україні і Європі загалом пережити прийдешню зиму.

За її словами, Європейський союз дуже серйозно сприйняв усі російські погрози й дуже добре підготувався до зими - зокрема, газові сховища у ЄС заповнені на понад 90%. Завдяки цьому, додає вона, ціни на газ у світі вже почали падати.

Завдяки ретельній підготовці Європа готова до повноцінного проходження зими, і вже ближче до весни країни Європейського союзу будуть думати, як готуватись до наступного сезону.

А він, за словами експертки, може бути складніший, оскільки до 15 березня всі країни ЄС повинні ще більше скоротити газопостачання і готуватися до відмови від російського газу взагалі. Це означає, що вони повинні замістити цей газ іншими джерелами або бути готовими просто менше споживати газу.

"Задача складна, але судячи з того, як Євросоюз готується до її виконання, я думаю, що він упорається, і ми побачимо, що росіяни ще будуть просити купувати російський газ", - каже Олена Павленко.

В Україні ситуація є складнішою. За словами експертки, через російські удари вже пошкоджено понад 50% критичної інфраструктури.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дим над Києвом після російських ракетних обстрілів 23 листопада

До того ж, коли Росія завдає ударів, вона намагається відділити енергодефіцитні райони від профіцитних і створити повний дисбаланс енергетичної системи, каже Павленко.

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"Тому навіть якщо деякі, наприклад, атомні станції можуть генерувати достатньо електроенергії, фізично через пошкоджену інфраструктуру її важко, цю електроенергію, донести до енергодефіцитних районів, як, наприклад, в Києві", - пояснює експертка.

Саме тому, за її словами, Україні потрібна допомога з обладнанням - зокрема, з трансформаторами та іншим високовольтним обладнанням. Якщо європейські партнери постачатимуть таке обладнання, то навіть зі своєю генерацією Україна зможе нормально пройти зиму, вважає експертка.

Водночас ще одна проблема полягає в тому, що не все потрібне обладнання можна легко знайти на ринку.

"Є те обладнання, яке можна дуже швидко поставити - це трансформатори меншої напруги. Високовольтні трансформатори на ринку знайти дуже складно, це ще радянського типу трансформатори", - пояснює Павленко.

Також є обладнання, яке треба виробляти - і тут важливо, щоб виробники погодилися в першу чергу виробити це обладнання для України, а інші замовники погодилися почекати, каже експертка.

Водночас Олена Павленко наголошує, що окрім постачання обладнання, надзвичайно важливо закрити небо над Україною.

"Якщо ми будемо ставити великі, високовольтні трансформатори, а потім наступного дня їх ракети будуть знову знищувати, безумовно, всім буде надзвичайно складно знаходити і постачати заміну", - каже вона.

Також експертка зазначає, що Європейський союз може постачати Україні електроенергію - як з червня по жовтень Україна продавала електроенергію в ЄС. Але при цьому вона додає, навряд ці поставки зможуть повністю закрити потребу України в електроенергії.

У середу Росія завдала чергового масштабного ракетного удару по Україні.

Міністерство енергетики України повідомило, що цей обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій. Внаслідок цього без електрики залишилась переважна більшість споживачів по всій країні.

За даними Нацполіції, від ракетних ударів Росії у середу постраждали 36 українців, шестеро - загинули.