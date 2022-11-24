"Це злочин проти людяності" - Зеленський в ООН про удари по енергетиці

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент України закликав Раду безпеки ООН засудити "будь-які форми енергетичного тероризму", до якого, за словами Володимира Зеленського, Росія вдається в Україні.

"Енергетичний терор - це аналог застосування зброї масового ураження, - заявив президент Зеленський. - Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет по енергообʼєктах залишаються без електрики, тепла і води, це очевидний злочин проти людяності".

Під час виступу на скликаному за ініціативою Києва засіданні Радбезу ООН президент Зеленський зауважив, що Росія давно "намагається перетворити Радбез ООН на майданчик для риторики, але ж він створювався як найпотужніший у світі майданчик для рішень і дій".

"Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію - про засудження будь-яких форм енергетичного терору", - заявив президент Зеленський, і запросив експертів ООН на об'єкти критичної інфраструктури України, які зазнали чи можуть зазнати ударів російськими ракетами.

"Потрібно належно оцінити пошкодження та руйнування. Потрібно зафіксувати, що це удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей", - заявив український президент.

При цьому, як наголосив Володимир Зеленський, Україна чекає "реакції партнерів, друзів - не просто спостерігачів".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Росія б'є по об'єктах, які забезпечують життя мільйонів українців, каже президент Зеленський

Він також заявив, що масовані російські ракетні атаки є справжньою відповіддю Росії на пропозиції щодо мирних переговорів.

"У відповідь на нашу формулу миру, Росія крокує за пунктами своєї формули терору", - заявив президент Зеленський.

Він також заявив, що результати обстрілів є настільки очевидними, що їх не може заперечувати навіть Росія. "Подивимось, чи зможе хтось в світі разом з Росією сказати, що терор проти цивільних людей - це нібито добре".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російський представник в ООН Небензя каже, що жертви серед цивільних та зруйновані житлові будинки в Україні - то провина української ППО

Водночас постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що жертви та руйнування в Україні є результатом дій української ППО та "накачування" України західною зброєю.

"Пошкодження житлових будинків та жертви серед мирного населення дійсно відбуваються з вини української ППО, розташованої не на околицях міст, а в самому центрі, - заявив російський представник в ООН. - В результаті уламки ракет чи українські ракети, які відхилилися від курсу, влучають у ті об'єкти, в які Росія навіть не цілилася".

Постійний представник Росії в ООН також заявив, що загиблі під час вчорашньої атаки у Києві та Вишгороді стали жертвами "американських ракет ППО, що постачають Києву".

"Ваше бездумне накачування України озброєннями вже призводить до того, що від нього гинуть мирні жителі не тільки Донбасу, а й українських міст", - заявив російський представник в ООН.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Ракетний удар по Україні забрав життя шести людей

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У середу 23 листопада Росія завдала масштабного ракетного удару по Україні, в результаті якого загинули шестеро людей.

Ракетний обстріл також призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій. Внаслідок цього без електрики залишилась переважна більшість споживачів по всій країні.

Станом на ранок 24 листопада, як повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, постачання електрики вдалося відновити у 16 регіонах України.

За його інформацією, впродовж ночі вдалося відновити живлення Одеської, Запорізької, Чернівецької, Чернігівської, Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також Києва. На ранок ще днів області - Кіровоградська та Вінницька - також були "заживлені". Відновлюється також постачання води і тепла.