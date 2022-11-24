В Укренерго пояснили, чому довго відновлюють електропостачання

36 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Енергетична система України поступово відновлюється після блекауту, спричиненого масованою російською ракетною атакою, повідомили в "Укренерго".

Там пояснили, що ціллю вчорашньої атаки "були переважно об'єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові".

Енергосистема України і Молдови наразі об'єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею.

В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою, повідомляють в "Укренерго".

Там пояснили, що нині оператор енергомережі поступово запускає в роботу блоки електростанцій - спочатку ТЕС та ГЕС, а потім - АЕС.

Одночасно використовуються й резервні системи живлення споживачів. Передусім, їх використовують для відновлення роботи інфраструктури - водоканалів, теплокомуненерго, каналізації. При цьому ремонтні роботи не припиняються з моменту самої атаки.

Автор фото, AFP

В "Укренерго" також пояснили довше, ніж після попередніх масованих ударів, відновлення електропостачання специфікою останньої російської атаки.

"Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак", - пояснюють в "Укренерго" і прогнозують, що до вечора 24 листопада дефіцит в енергосистемі України зменшиться.

Втім, брак струму залишиться, а через це залишаться і обмеження у подачі струму для споживачів.

Перший блекаут і перше відключення усіх АЕС

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Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що 23 листопада Україна пережила блекаут.

"Треба розуміти, що вчора насправді відбувся блекаут в нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів, які відбулися. І насправді ситуація дуже складна", - заявив урядовець під час телемарафону.

Проте вже під ранок 24 листопада усі критичні об'єкти були "заживлені", і навіть є області, де подачу електрики збільшили.

"О 4 ранку ми змогли об'єднати енергосистему, вона зараз працює як єдина. На сьогодні вже заживлені критичні об'єкти інфраструктури по всій країні. І ми будемо збільшувати обсяги генерації протягом дня", - заявив міністр енергетики.

А голова "Енергоатому" Петро Котін повідомив, що ще одним наслідком останнього російського удару стало відключення усіх блоків на українських АЕС - вперше в історії атомної енергетики в Україні.

Це відключення було аварійним та автоматичним - так система реагувала на низьку частоту в мережі.

"Внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження енергетичної інфраструктури відбулось спрацювання аварійного захисту на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Усі енергоблоки цих станцій були автоматично відключені від електромережі, - пояснив голова "Енергоатому". - Тимчасово окупована Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, перейшла в режим повного блекауту із запуском всіх дизель-генераторів. Таким чином, уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС були відключені".

Водночас, як наголосив Котін, "подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування".

Голова "Енергоатому" також повідомив, що 24 листопада вранці Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України, і дизель-генератори відключили.

На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС триває підготова до запуску реакторів.

"Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде поновлено", - запевнив керівник "Енергоатому".

За оцінками експертів, через російські удари вже пошкоджено понад 50% критичної інфраструктури в Україні.