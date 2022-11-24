Найстарша кішка в світі. Книга рекордів Гіннеса оголосила переможця

Flossie the cat

Автор фото, Alamy

У південно-східному Лондоні живе домашня улюблениця, яка встановила новий світовий рекорд.

Книга рекордів Гіннеса офіційно назвала 26-річну Флоссі з Орпінгтона найстарішою кішкою у світі. У їхній заяві йдеться, вік Флоссі у перерахунку на людський становить 120 років.

Власниця Флоссі Вікі називає її "дивовижною". За її словами, Флоссі глуха, має проблеми з зором, але досі ласкава та грайлива.

"Я з самого початку знала, що Флоссі - особлива", - каже Грін.

"Але ніколи не думала, що в мене вдома житиме рекордсменка Книги рекордів Гіннеса, - додає вона. - Вона така ласкава і грайлива, що особливо мило, коли згадуєш, скільки їй років".

Автор фото, Guinness World Records

У Книзі рекордів Гіннеса йдеться, що Флоссі жила разом з іншими котами біля лікарні Мерсісайду, коли двоє працівників змилосердилися над ними й взяли собі по коту.

Флоссі прожила зі своєю господаркою разом 10 років, поки та не померла, і Флоссі забрала її сестра, у якої кішка прожила 14 років, поки нова власниця теж не померла.

Після цього організація Cats Protection передала її пані Грін, оскільки вона має досвід догляду за старшими котами.

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