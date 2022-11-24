Росія може масовано вдарити ракетами по Україні за тиждень. Скільки таких атак ще може бути

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Кулеба

Після кількох масованих ракетних атак Росії на українські об'єкти енергетики 15 та 23 листопада в українській розвідці прогнозують, що для підготовки наступного удару росіянам знадобиться щонайменше тиждень.

При цьому керівники силових відомств України вказують, що в Росії наразі є ракет на 3-4 таких масованих атак.

23 листопада Росія запустила по Україні майже 70 ракет, понад 50 з яких збили.

За даними повітряних сил України, серед збитих більшість складали російські крилаті ракети "Калібр".

Перед ракетним ударом 15 листопада у повітряних силах давали досить точний прогноз атаки саме на той день.

Удар за тиждень?

Росія продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, але на підготовку до наступного їй потрібен тиждень, заявив 24 листопада представник ГУР міноборони України Андрій Юсов.

"Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Цього насправді не вийде, - заявив представник ГУР під час телемарафону. - Ми розуміємо, що періодичність масованих ракетних атак по Україні - це приблизно тиждень. Тобто, це той період, який потрібен, щоб підготуватися до наступного такого удару".

Автор фото, MISSILERY.INFO Підпис до фото, Крилата ракета "Калібр"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Андрій Юсов також зазначив, що Росія вже майже вичерпала запаси високоточної зброї, проте в неї ще залишилось чимало невисокоточних ракет.

"Ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр - це умовна "норма" і влучання навіть не в об'єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні - це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ", - заявив представник ГУР додавши, що найбільше у росіян залишилось ракет до систем С-300:

"Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст: Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль. це ті міста, куди С-300 добивають".

За словами Андрія Юсова, хоча Україна працює над захистом цивільної інфраструктури і мирного населення, росіяни "попри всю свою недолугість є серйозним, озброєним, масовим" ворогом.

"Тому, на жаль, ракетний терор ще може тривати", - заявив представник ГУР МО України.

Напередодні заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що сподівання на "закінчення" високоточної зброї в Росії є марними.

"Далі буде. Всім вистачить", - написав російський чиновник у телеграмі.

3-4 атаки?

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що у Росії є ракет на ще 3-4 масовані атаки.

За його словами, українська влада має достеменну інформацію про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння.

"Певних ракет залишилося менше ніж 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ - це ракети С300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють в Запоріжжя, Херсон, на Харківщину. У них їх ще багато", — сказав секретар РНБО в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Данілов також заявив, що українській владі відомо, скільки у Росії є високоточних ракет: "Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами".

За його словами, Росія має ресурс для 3-4 масованих ударів, рівноцінних атаці, яка сталася 15 листопада.

15 листопада Росія запустила близько 100 ракет, а 23 листопада - близько 70.