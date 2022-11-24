Україна і Росія провели обмін полоненими 50 на 50. Хто повернувся додому

24 листопада 2022

Автор фото, Єрмак

24 листопада відбувся новий обмін полоненими між Україною і Росією, під час якого додому повернулися 50 людей. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - ДПСУ, 2 з ТРо", - повідомив Андрій Єрмак.

Він додав, що серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - уточнив він.

Днем раніше обміняли ще 36 полонених.

Поки що невідомо, чи пов'язані ці обміни з переговорами між представниками України та Росії, які, як повідомило в четвер агентство Reuters, нібито відбулися 17 листопада в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Джерела агентства стверджують, що на переговорах було обговорено можливість обміну військовополоненими за умови, що Київ дасть згоду на відновлення транзиту російського аміаку через деокуповану територію України до порту Одеси для подальшого експорту.

Автор фото, Єрмак

Попередній обмін

У середу, 23 листопада відбувся черговий обмін полоненими між Україною і Росією, під час якого додому повернулися 36 людей.

Автор фото, Єрмак

"Провели черговий обмін полоненими. Повернули додому 36 наших людей - одного цивільного і 35 військових", - йшлося у повідомленні.

Серед звільнених — бійці, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, вісім прикордонників, чотирьох бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

Перед цим останній обмін полоненими відбувся 29 жовтня, тоді в Україну повернулися 52 військових, серед яких були "азовці" і моряк з острова Зміїний.

У жовтні також відбувся найбільший обмін полоненими жінками, тоді додому повернулися 108 українок.

Процес помітно пришвидшився після обміну понад сотні азовців та командирів з "Азовсталі" наприкінці вересня. Всі, за винятком п'яти командирів, які за умовами обміну будуть до кінця війни в Туреччині, вже вдома.