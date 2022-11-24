Китай каже, що переміг дитячу ігрову залежність
Пекін заявив, що подолав проблему дитячої ігрової залежності.
Комітет ігрової індустрії Китаю оприлюднив звіт, де вказав, що 75% підлітків витрачають на ігри менш ніж три години на тиждень. "Ігрову залежність серед неповнолітніх переважно усунули", кажуть у відомстві.
Останні кілька років у Китаї приділяють особливу увагу юним геймерам. За словами представників влади, "залежність від відеоігор" призводить до розвитку короткозорості, порушення сну, проблем із психікою та низької успішності.
У серпні 2021 року китайським геймерам до 18 років встановили ліміт - не більше ніж 3 години на тиждень. Ігрові платформи зобов'язали перевіряти під час реєстрації реальні імена користувачів та номер мобільного телефону.
Рішенню передувала інформаційна кампанія у державних ЗМІ, які назвали онлайн-ігри "духовним опіумом".
"Чудові результати"
Хвиля обмежувальних заходів помітно вдарила по ігровому сектору Китаю. Акції найбільших ігрових платформ впали на торгах.
При цьому місцеві компанії підтримали рішення Пекіна, а той у відповідь похвалив їх за "чудові результати" у стримуванні ігрової залежності.
Однак новина про те, що проблему дитячої ігрової залежності "здолали", може свідчити про пом'якшення політики Пекіна щодо галузі.