Китай каже, що переміг дитячу ігрову залежність

1 година тому

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Пекін заявив, що подолав проблему дитячої ігрової залежності.

Комітет ігрової індустрії Китаю оприлюднив звіт, де вказав, що 75% підлітків витрачають на ігри менш ніж три години на тиждень. "Ігрову залежність серед неповнолітніх переважно усунули", кажуть у відомстві.

Останні кілька років у Китаї приділяють особливу увагу юним геймерам. За словами представників влади, "залежність від відеоігор" призводить до розвитку короткозорості, порушення сну, проблем із психікою та низької успішності.

У серпні 2021 року китайським геймерам до 18 років встановили ліміт - не більше ніж 3 години на тиждень. Ігрові платформи зобов'язали перевіряти під час реєстрації реальні імена користувачів та номер мобільного телефону.

Рішенню передувала інформаційна кампанія у державних ЗМІ, які назвали онлайн-ігри "духовним опіумом".

"Чудові результати"

Хвиля обмежувальних заходів помітно вдарила по ігровому сектору Китаю. Акції найбільших ігрових платформ впали на торгах.

При цьому місцеві компанії підтримали рішення Пекіна, а той у відповідь похвалив їх за "чудові результати" у стримуванні ігрової залежності.

Однак новина про те, що проблему дитячої ігрової залежності "здолали", може свідчити про пом'якшення політики Пекіна щодо галузі.

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