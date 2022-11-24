У Росії неподалік Криму чоловік розстріляв перехожих

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Google Підпис до фото, Торговий центр, біля якого сталась стрілянина

У Краснодарському краї Росії в місті Кримськ чоловік вчинив стрілянину на вулиці, після чого наклав на себе руки.

Російські телеграм-канали публікують відео, зняте, ймовірно, у місті Кримську: чоловік із рушницею в руках стріляє по людях на вулиці.

Раніше прокуратура Краснодарського краю офіційно заявила, що невідомий відкрив стрілянину поряд із торговим центром "Слов'янський" у Кримську.

Поліція повідомила, що загинули чотири людини, включаючи нападника. Ще одна людина поранена.

"Сьогодні близько 17:00 у приміщенні одного з медичних центрів міста Кримська, розташованому на вулиці Комарова, місцевий житель 1956 року народження завдав смертельних вогнепальних поранень двом працівникам цієї організації. Потім він вийшов на вулицю і відкрив стрілянину по перехожих", - сказав журналістам голова пресслужби крайового управління МВС Олександр Рунов.

З його слів випливає, що один перехожий помер на місці, другий отримав тяжке поранення. Після цього чоловік наклав на себе руки.

У МВС також заявили, що стрілянина, за попередніми даними, могла статися після процесу розлучення, пише РИА Новости.

Телеграм-канали Baza і Mash уточнюють, що чоловік стріляв із довгоствольної гвинтівки, прикритої рушником (те, що зброя була загорнута в тканину, видно і на відео).

Кримськ розташований неподалік окупованого Росією Криму та бази Чорноморського флоту РФ в Новоросійську.