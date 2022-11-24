Російський аміак за українських полонених - Reuters пише про переговори Києва з Кремлем

18 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, До 24 лютого російський аміак йшов на експорт через Україну - до Одеси і далі на експорт

Представники України та Росії на зустрічі у ОАЕ обговорили можливості обміну військовополоненими, повідомляє агенція Reuters із посиланням на власні джерела.

Умовою, висунутою під час переговорів, що, за повідомленням Reuters, відбулись минулого тижня, є відновлення постачання російського аміаку українською ділянкою трубопроводу "Тольятті-Одеса".

24 лютого, в день нападу Росії на Україну, російський "Тольяттіазот" зупинив транзит аміаку через трубопровід, посилаючись на "ситуацію в Україні".

Загальна довжина цього трубопроводу, збудованого на початку 1980-х, становить 2417 км, із них майже половина - 1021 км - проходить по території України. В Україні він має відгалуження до горлівського "Стіролу".

Аміак використовується для виробництва добрив і є важливою складовою російського експорту до Африки та Азії. Відсутність цих добрив, кажуть представники африканських та азійських країн, впливає на харчову безпеку так само, як і брак зерна.

Ключова сировина для виробництва аміаку - газ. Через високі ціни на газ на світових ринках багато хто з виробників вирішив скоротити виробництво, що зумовило дефіцит добрив.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 23 листопада, в день масованих ракетних ударів по Україні, президент Росії Путін зустрівся із Дмитром Мазепиним, керівником ради директорів "Уралхіму", одного з найбільших виробників та експортерів російських добрив

Раніше Москва домагалася, аби можливість транспортувати аміак територією України включили до зернової угоди, досягнутою за посередництва ООН і Туреччини.

15 листопада британська Financial Times повідомляла із посиланням на свої джерела, що Захід готовий надати Росії гарантії безпеки для відновлення поставок аміаку в рамках зернової угоди.

Проте цього не сталося, і 18 листопада зернову угоду подовжили ще на 120 днів без згадки про аміак.

При цьому, за даними джерел Reuters, зустріч в ОАЕ відбулася без представників ООН, хоча саме їй належить ключова роль у розблокуванні українського аграрного експорту.

У вересні президент Володимир Зеленський заявляв Reuters, що готовий погодилися на запуск аміакопроводу в обмін на звільнення Росією українських полонених.

Водночас речник російського президента виключав таку можливість.

Ані українська, ані російська сторони не підтверджують напряму зустріч в ОАЕ.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Багато хто у світі каже, що не може обійтися без російських добрив

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Під час обговорення подібного обміну українські оглядачі звертали увагу на те, що аміак є надзвичайно небезпечною та токсичною речовиною, і пошкодження трубопроводу - а така вірогідність зростає із масованими російськими ударами по українській інфраструктурі - може призвести до масштабної екологічної катастрофи.

За умовами будівництва, трубопровід, прокладений на глибині до півтора метра, не прокладали ближче кілометра до населених пунктів, в місцях перетину з річками його оболонку посилено, а по всій довжині існують заслонки, які мають закриватися у разі аварії на якомусь відрізку трубопроводу.

Проте повідомлення про його пошкодження вже були. Так, 30 травня повідомили про пошкодження аміакопроводу в Бахмутському районі, а також про витік аміаку, попри те, що цей відрізок не використовується з 2014 року.

"Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута, - повідомляв керівник Донецької ОВА Павло Кириленко. - Витік - незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км".