Російський аміак за українських полонених - Reuters пише про переговори Києва з Кремлем
Представники України та Росії на зустрічі у ОАЕ обговорили можливості обміну військовополоненими, повідомляє агенція Reuters із посиланням на власні джерела.
Умовою, висунутою під час переговорів, що, за повідомленням Reuters, відбулись минулого тижня, є відновлення постачання російського аміаку українською ділянкою трубопроводу "Тольятті-Одеса".
24 лютого, в день нападу Росії на Україну, російський "Тольяттіазот" зупинив транзит аміаку через трубопровід, посилаючись на "ситуацію в Україні".
Загальна довжина цього трубопроводу, збудованого на початку 1980-х, становить 2417 км, із них майже половина - 1021 км - проходить по території України. В Україні він має відгалуження до горлівського "Стіролу".
Аміак використовується для виробництва добрив і є важливою складовою російського експорту до Африки та Азії. Відсутність цих добрив, кажуть представники африканських та азійських країн, впливає на харчову безпеку так само, як і брак зерна.
Ключова сировина для виробництва аміаку - газ. Через високі ціни на газ на світових ринках багато хто з виробників вирішив скоротити виробництво, що зумовило дефіцит добрив.
Раніше Москва домагалася, аби можливість транспортувати аміак територією України включили до зернової угоди, досягнутою за посередництва ООН і Туреччини.
15 листопада британська Financial Times повідомляла із посиланням на свої джерела, що Захід готовий надати Росії гарантії безпеки для відновлення поставок аміаку в рамках зернової угоди.
Проте цього не сталося, і 18 листопада зернову угоду подовжили ще на 120 днів без згадки про аміак.
При цьому, за даними джерел Reuters, зустріч в ОАЕ відбулася без представників ООН, хоча саме їй належить ключова роль у розблокуванні українського аграрного експорту.
У вересні президент Володимир Зеленський заявляв Reuters, що готовий погодилися на запуск аміакопроводу в обмін на звільнення Росією українських полонених.
Водночас речник російського президента виключав таку можливість.
Ані українська, ані російська сторони не підтверджують напряму зустріч в ОАЕ.
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Кінець подкаст
Під час обговорення подібного обміну українські оглядачі звертали увагу на те, що аміак є надзвичайно небезпечною та токсичною речовиною, і пошкодження трубопроводу - а така вірогідність зростає із масованими російськими ударами по українській інфраструктурі - може призвести до масштабної екологічної катастрофи.
За умовами будівництва, трубопровід, прокладений на глибині до півтора метра, не прокладали ближче кілометра до населених пунктів, в місцях перетину з річками його оболонку посилено, а по всій довжині існують заслонки, які мають закриватися у разі аварії на якомусь відрізку трубопроводу.
Проте повідомлення про його пошкодження вже були. Так, 30 травня повідомили про пошкодження аміакопроводу в Бахмутському районі, а також про витік аміаку, попри те, що цей відрізок не використовується з 2014 року.
"Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута, - повідомляв керівник Донецької ОВА Павло Кириленко. - Витік - незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км".