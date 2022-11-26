Керівник білоруського МЗС Володимир Макей раптово помер. У Москві "приголомшені"

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ще 10 листопада білоруський міністр закордонних справ почувався добре на зустрічі в Москві із своїм російським колегою Сергієм Лавровим

Білоруська державна новинна агенція БЕЛТА повідомляє про смерть міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея.

У повідомленні йдеться, що білоруський урядовець помер "раптово".

Йому було 64 роки.

У Москві "приголомшені" повідомленнями про смерть очільника МЗС Білорусі, заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

"Найближчим часом будуть опубліковані офіційні співчуття МЗС Росії", - цитує Захарову російська новинна агенція РІА "Новости".

На 27-28 листопада був запланований візит Лаврова до Мінська, глава МЗС Росії планував у тому числі зустріч із Макеєм.

Макей очолював білоруське МЗС від 2012 року. До цього, від 2008, він очолював адміністрацію президента Білорусі.

Оглядачі зазначають, що Володимира Макея вважали "зв'язковим" Олександра Лукашенка із Європою.

Крім того, після російського вторгнення в Україну саме Макей був одним із посередників у перемовинах між Україною та РФ в лютому та березні.

Від першого дня російського вторгнення в Україну Білорусь надає свою територію для базування російських військ та завдання ракетних ударів по Україні.

Останніми днями Генштаб ЗСУ, а також українські високопосадовці знову почали звертати увагу на можливу активну участь у російській війні проти України білоруських військових.