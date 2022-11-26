Україна та Захід рятуватимуть Африку та Азію від голоду. Це обійдеться у сотні мільйонів доларів

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Попри важкі воєнні умови український президент оголосив про старт нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine. За цією програмою українські харчі постачатимуться до країн Африки та Азії, що постали на межі голоду через дефіцит та зростання цін на світових ринках, викликані російською агресією проти України.

Про ініціативу було оголошено у день, коли в Україні відзначають роковини Голодомору 1933-32 років.

"Ми не дамо залишити без їжі й води мільйони людей у світі. Ми пам'ятаємо, як це було колись. Ми знаємо, як це відбувається, на жаль, сьогодні. Не допустимо, щоб це було завтра. Ні в нас, ні в будь-якій державі світу на всій планеті", - заявив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що Україна традиційно є одним із найбільших експортерів харчів на світовому ринку:

"Наш прапор - це блакитне небо й золоте пшеничне поле. Наша земля завжди дарувала щедрі плоди. Наша країна завжди ділилася цими плодами з усім світом. Цього року, на жаль, інакше. Російські війська оточили українські порти. Заблокували експорт нашого продовольства. Поставили світ на межу голоду. Спровокували продовольчу кризу".

Водночас президент Зеленський визнав, що зернової ініціативи, досягнутої для розблокування українських портів та відновлення українського аграрного експорту, виявилося недостатньо для забезпечення продовольчих потреб - "особливо тих країн, яким гостро загрожує голод".

За словами Володимира Зеленського, в рамках ініціативи Grain from Ukraine до кінця весни наступного року з українських портів має бути відправлено щонайменше 60 суден - не менше десяти на місяць - до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія.

"Уявіть: лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті мінімум 5 мільйонів жителів у світі", - заявив, представляючи українську ініціативу президент Зеленський.

Хто скільки дає?

Автор фото, Getty Images

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Станом на зараз найбільший внесок в українську зернову ініціативу для Африки та Азії - 30 млн канадських доларів (близько 22,4 млн американських доларів) зробила Канада.

Про виділення 20 млн доларів на закупівлю української аграрної продукції для країн, що постали перед загрозою голоду, заявили США.

Ще 20 млн доларів надасть Катар.

Серед європейських країн найбільшу суму - 20 млн євро - надає Польща. Крім того, як заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, "чимало коштів" його країна також вкладає у розширення можливостей прикордонної транспортної інфраструктури з Україною, щоби більше українського експорту могло йти через польські порти на Балтійському морі.

"Ми повинні продовжувати надавати допомогу таким ініціативам українського президента, тому що Україна страждає, але водночас Зеленський приготував цю дуже щедру ініціативу на допомогу країнам Африки, Азії та Близького Сходу", - заявив польський прем'єр.

Матеуш Моравецький також підкреслив, що "голод та війна - це методи слабких імперій, яким нема чого запропонувати цивілізації", і що "Росія не воює на захист свого населення чи території, вона воює за відновлення імперії - на кістках, як і 90 років тому".

Німеччина надасть 15 млн євро для ініціативи.

"Саме зараз, коли ми говоримо, корабель Всесвітньої продовольчої програми, оплачений Німеччиною, вирушає в Ефіопію із українським зерном", - заявив німецький канцлер Олаф Шольц, виступаючи із відео-промовою на форумі.

Про виділення 10 млн євро заявив у Києві прем'єр Бельгії Александр де Кроо, а президент Франції Еммануель Макрон, який перебував на відео-зв'язку, повідомив про виділення 6 млн євро на українську допомогову ініціативу.

Крім того, 5 млн фунтів стерлінгів в рамках ініціативи Grain from Ukraine виділить Велика Британія.

Угорщина надасть 3,5 млн доларів в рамках Grain from Ukraine зернової ініціативи. Президентка Угорщини Каталін Новак також закликала Київ активніше користуватися угорською логістикою як додатковим каналом для транспортування харчів.

Крім того, 5 млн фунтів стерлінгів в рамках ініціативи Grain from Ukraine виділить Велика Британія.

Скільки дає Україна?

Український уряд також виділив 900 млн грн (24,5 млн доларів за офіційним курсом) для закупівлі продовольства для країн Африки та Азії.

"Уряд України на виконання указу президента України, незважаючи на наші власні складнощі і труднощі, вже виділив 900 млн гривень для закупівлі пшениці та кукурудзи для Республіки Судан, Ємен, Кенія та Федеративної Республіки Нігерія, - заявив український прем'єр Денис Шмигаль. -

Україна знає, що таке голод, і ми не хочемо, щоб через Росію та її нелюдські методи примусу до покори знову вже в ХХІ столітті помирали мільйони людей".

Хто винен?

Впродовж років Україна була одним із головних постачальників зерна не лише на світовий ринок, але й до країн із "дефіцитом харчів", за термінологією ООН. Наприклад, торік поставки української пшениці до Еритреї становили 47%.

Частина нинішніх поставок "зерновим коридором" так само іде через харчову програму ООН до країн, населення яких перебуває на межі голоду.

Проте бідні африканські та азійські країни кажуть, що цього недостатньо. І на це невтомно вказує Росія, звинувачуючи західні санкції та обмеження у тому, що ці країни постали на межі голоду.

Проте оглядачі зауважують, що треба уважно дивитися, яке збіжжя куди йшло. До 70% із української аграрної продукції, яку вдалося експортувати за три місяці дії зернового коридору, - це кукурудза та пшениця.

При цьому кукурудзу, яка використовується або для переробки, або у тваринництві, переважно імпортували розвинені країни. Натомість пшениця, що є критичною для забезпечення харчової безпеки "глобального півдня", йшла переважно до країн, які розвиваються. А 20% пішло у найбідніші країни в рамках Світової харчової програми ООН.

За даними МінАПК, частка африканських країн в загальній структурі відвантажень пшениці становила понад чверть. А до країн, які потерпають від гуманітарної кризи, вивезено 23% пшениці. Йдеться про такі держави, як Кенія, Сомалі, Ліван, Судан.

Політичні лідери та голови міжнародних організацій, які заявили про підтримку української ініціативи Grain from Ukraine, особливо наголошували, що не лише хочуть запобігти голоду у бідних країнах, але й розвіяти тезу російської пропаганди про джерело загрози, - практично у кожному виступі європейські лідери та керівники міжнародних організацій нагадували, що санкції стали реакцією цивілізованого світу на безпідставну та незаконну агресію Росії проти України.