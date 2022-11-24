"Не дочекаються". Як українці допомагають один одному у холоді і темряві

1 година тому

Автор фото, PAVLO PALAMARCHUK

23 листопада Росія завдала нового масового ракетного удару по Україні. У результаті атаки загинули десять людей, а 55 отримали поранення. Міста і села України поринули у темряву.

Ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій та більшості теплових і гідроелектростанцій. Без електрики, без води, тепла і часто без зв'язку залишилась більшість областей країни.

Попри це українці гуртуються, гріються, діляться адресами, де є світло та інтернет, і весь час повторюють: "без світла, але без вас". При цьому Росія вкотре нагадала, що Україна має піти на перемовини на умовах Росії, щоб такі обстріли припинились.

Влада також відкриває тисячі пунктів обігріву, які назвали "пунктами незламності".

Розповідаємо про історії підтримки українців один одного в таких складних умовах.

Приходьте грітися

"Соціальна згуртованість і гумор - це те, що допомагає нам зараз. Ми стаємо найбільш прокачаною і оптимістичною нацією. Іншого виходу у нас просто немає", - пише у фейсбуці медійниця Зоя Казанжи і розповідає, як у кафе біля її будинку в Одесі поставили портативну газову плиту, готують сніданки і каву.

У магазинах поруч всі розетки зайняті комп'ютерами і телефонами, а в будинковому чаті діляться адресами, де можна поїсти. І де є вайфай.

За зв'язком у Києві люди ходять до станцій метро, де пробивається кілька поділок. Можна звантажити месенджери чи додзвонитися рідним. За водою ходять до бюветів.

Автор фото, Getty Images

Офіси, магазини, ресторани, клініки, які мають світло, пускають людей погрітися та зарядити телефони.

Автор фото, Дмитро Десятерик Підпис до фото, Кінокритик Дмитро Десятерик розповідає про офіс компанії Rozetka, куди пускали погрітися

Ексміністр і президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов розповідає, як навчальний заклад перетворився на тимчасовий пункт обігріву.

"Київ без світла та інтернету. Це тепер наш університет. У нас є автономні генератори та супутниковий інтернет. Люди приходять з вулиці, щоб погрітися і зарядити свої прилади. Я щойно допоміг зайти шкільній вчительці та принести їй чаю з нашого кафе", - розповів Мілованов.

Автор фото, Тимофій Милованов

Засновниця проєкту Made in Ukraine Юлія Савостіна жартує, що її офіс нині схожий на казку "Рукавичка" на новий лад. Крім людей, які там завжди працюють - проєктів Made in Ukraine та онайл-медіа SPEKA, в гості зайшли кілька колег-журналістів та інші знайомі. Юлія є співзасновницею руху "Зігрій", де волонтери в'яжуть теплі речі для військових.

"Майстрині приносять шапки…Кава, світло, обійми, шоколадки і інтернет - об'єднують... Ввечері діти приїдуть зі шкіл-садочків. і не розженемо ж потім", - описує Юлія Савостіна атмосферу в офісі.

Співачка Саша Кольцова готується до виступу сьогодні у клубі Сaribbean Club, де можна буде і погрітися також: "Це смішно, але сьогодні в мене стендап. В клубі є генератор, тому стендап буде. Фактично відкриємо пункт обігріву на вечір".

Клініка Visiobud запрошує заряджати телефони і зігрітися.

Автор фото, Visiobud

Засновниця мережі салонів краси G.bar Саба Мусіна у інстаграм публікує адреси своїх салонів, де ще є світло і запрошує грітися, заряджати телефони і пити чай.

Автор фото, Instagram Saba Musina

Сайт ЛУН створили мапу, де позначені кафе, магазини, коворкінги, заправки, поштові відділення, та інші сервіси в Києві, які мають автономне живлення. Ось Stroom map - інтерактивна карта київських закладів, де є струм. Карта доступна у трьох містах - Київ, Львів, Рівне.

Член Ради директорів Спілки українських підприємців Олександр Соколовський розповідає, як попри відсутність світла відбувся концерт у Національні філармонії України.

"Ліхтарики, свічки та телефони лише створили неповторну атмосферу. А тим, хто хоче нас зламати, бажаю скоріше палати у пеклі", - пише пан Соколовський.

Автор фото, Олександр Соколовський Підпис до фото, Концерти з ліхтариками у філармонії

Інститут масової Інформації запускає в 10 регіонах медіабази. В деяких уже можна скористатися інтернетом, зарядити пристрої і попрацювати в безпечній локації - деякі відкриються найближчим часом.

"Журналісти працюють, щоб розповідати громадянам і світові про зло, яким є росіяни. Тримаймося, віримо в ЗСУ, і пам'ятаймо, що головне світло - всередині нас! ", - виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк.

Автор фото, Кирило Тимошенко

Зламані пункти незламності

Офіс президента повідомив, що в Україні вже відкрили 4362 пункти обігріву, які назвали пунктами незламності. Там можна погрітися, випити гарячого чаю і зарядити гаджети. Адреси публікують на сайтах військових адміністрацій.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO Підпис до фото, Пункт обігріву у Києві

Але не у всіх приміщеннях знають про те, що вони є пунктом незламності.

Киянка Оля пішла у такий пункт незламності на Оболоні у Києві. На карті КМДА була вказана адреса сусідньої школи. Працівниця зустріла її з подивом. У школі про те, що вони стали пунктом незламності, не знали. У приміщенні був генератора, але він не працював, про гарячу воду і чай взагалі не було і мови.

Жінка пішла грітися на заправку на вулиці Полярна - там було море людей, смажили сосиски і була гаряча кава.

В освітянській спільноті Батьки SOS теж діляться історіями, як пункти незламності не працюють.

Автор фото, Батьки SOS

Художник Олександр Грехов підсумував день жахливих обстрілів, темряви і холоду своїм малюнком.

Автор фото, Oleksandr Grekhov