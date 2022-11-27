Потоки бруду, загиблі та зниклі безвісти. Фото руйнівного зсуву ґрунту в Італії

1 година тому

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Щонайменше четверо людей загинули внаслідок зсуву, викликаного зливами, на острові Іскія неподалік Неаполя.

Потік бруду і сміття, що досяг узбережжя рано вранці в суботу, повалив дерева, поглинув будівлі і затяг у море десятки автомобілів.

Повідомляють, що під товщею бруду знайшли тіло жінки, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Також є інформація про ще трьох загиблих, серед яких дитина.

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Десятки будинків виявилися відрізаними, рятувальникам заважає погана погода.

Жителька міста Ліза Моччіаро розповіла інформаційному агентству ANSA: "Ми почули гуркіт приблизно о третій ночі, потім зійшов перший зсув, за ним близько п'ятої ранку пішов другий. Це було жахливо".

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедозі сказав журналістам, що ситуація дуже складна і що зниклі безвісти люди, ймовірно, опинилися в пастці під потоком бруду. За шість годин випало до 155 мм опадів.

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У регіоні Кампанія, де розташований острів Іскія, вже кілька днів ідуть зливи. До неділі діє метеорологічне попередження про дощі та сильний вітер.

У четвер через негоду в регіоні загинули двоє людей. Аргентинський турист потонув, впавши в море під час прибережного шторму, ще одну людину вбило ударом блискавки на пляжі.

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Місцева влада закликає мешканців залишатися вдома, щоб не заважати роботі екстрених служб.

Раніше міністр інфраструктури Маттео Сальвіні заявив, що внаслідок зсуву ґрунту загинули вісім людей. Однак пізніше міністр внутрішніх справ заявив, що загибель людей наразі не підтверджена.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, До робіт з очищення острова залучили карабінерів

Іскія, як і сусідній острів Капрі, розташований у Тірренському морі, - це популярне місце відпочинку італійців та іноземних туристів.

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Іскія фігурувала в популярній серії книг "Неаполітанські романи" Елени Ферранте, тут також знімали фільм "Талановитий містер Ріплі".