Росія масовано обстрілює Херсон. 12 загиблих за останні дні

10 хвилин(и) тому

Автор фото, MURAD SEZER Підпис до фото, Людей закликають виїжджати з області

Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили.

За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні чотири дні (20-24 листопада) було 63 обстріли.

За цей час загинуло вже 12 людей, поранені - десятки херсонців.

За 24 листопада було 18 обстрілів. Як повідомив керівник області Ярослав Янушевич, останній обстріл стався близько 17:00, коли російські військові з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район.

Загорілася багатоповерхівка. Снаряди влучили у дитячий майданчик.

Автор фото, Херсонська ОВА Підпис до фото, Наслідки удару ввечері 24 листопада

Автор фото, Херсонська ОВА

Внаслідок останнього обстрілу є 10 постраждалих, 4 людей загинули, повідомив керівник області.

Ще до цього росіяни поцілили у місті у дитячий садок, пункт обігріву, багатоповерхівки й у приватні будинки на вулицях Карбишева, 49-ї Гвардійської Дивізії, Паровозна та Перекопська.

Керівниця міської військової адміністрації Галина Лугова закликала жителів Херсонщини виїжджати з області через обстріли.

У місті немає світла, тепла, води. Багато будинків заміновано. Сюди завозять гуманітарну допомогу і відновили залізничне сполучення.

Автор фото, IVAN ANTYPENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Українські війська звільнили частину Херсонської та Миколаївської областей з 7 по 13 листопада. Росіян витіснили зі 179 населених пунктів, зокрема з Херсона та Снігурівки Миколаївської області.

Військові РФ перемістилися на Лівобережжя Херсонської області, звідки почали інтенсивно стріляти по Херсону.

Місто Херсон та навколишні громади - Михайлівку, Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Антонівку і Чорнобаївку обстрілюють з різнокаліберної артилерії, кажуть у генштабі ЗСУ.

Там повідомляють, що російські військові удосконалюють фортифікаційне обладнання на Криворізькому та Херсонському напрямках.

За даними українських військових, росіяни посилили переслідування людей у Скадовському районі, бо ЗСУ ефективно вражає російські цілі на лівобережжі.

Автор фото, ВВС

У населених пунктах Новомиколаївка та Красне росіяни перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.