Росія масовано обстрілює Херсон. 12 загиблих за останні дні
Російські війська інтенсивно обстрілюють Херсон, який нещодавно залишили.
За даними міської влади, на території Херсонської територіальної громади лише за останні чотири дні (20-24 листопада) було 63 обстріли.
За цей час загинуло вже 12 людей, поранені - десятки херсонців.
За 24 листопада було 18 обстрілів. Як повідомив керівник області Ярослав Янушевич, останній обстріл стався близько 17:00, коли російські військові з артилерії та РСЗВ вкрили вогнем житловий район.
Загорілася багатоповерхівка. Снаряди влучили у дитячий майданчик.
Внаслідок останнього обстрілу є 10 постраждалих, 4 людей загинули, повідомив керівник області.
Ще до цього росіяни поцілили у місті у дитячий садок, пункт обігріву, багатоповерхівки й у приватні будинки на вулицях Карбишева, 49-ї Гвардійської Дивізії, Паровозна та Перекопська.
Керівниця міської військової адміністрації Галина Лугова закликала жителів Херсонщини виїжджати з області через обстріли.
У місті немає світла, тепла, води. Багато будинків заміновано. Сюди завозять гуманітарну допомогу і відновили залізничне сполучення.
Українські війська звільнили частину Херсонської та Миколаївської областей з 7 по 13 листопада. Росіян витіснили зі 179 населених пунктів, зокрема з Херсона та Снігурівки Миколаївської області.
Військові РФ перемістилися на Лівобережжя Херсонської області, звідки почали інтенсивно стріляти по Херсону.
Місто Херсон та навколишні громади - Михайлівку, Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Антонівку і Чорнобаївку обстрілюють з різнокаліберної артилерії, кажуть у генштабі ЗСУ.
Там повідомляють, що російські військові удосконалюють фортифікаційне обладнання на Криворізькому та Херсонському напрямках.
За даними українських військових, росіяни посилили переслідування людей у Скадовському районі, бо ЗСУ ефективно вражає російські цілі на лівобережжі.
У населених пунктах Новомиколаївка та Красне росіяни перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів.