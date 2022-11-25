Імміграція в Британію побила рекорд. Третина - українці

1 година тому

Імміграція до Великої Британії злетіла на рекордний рівень: за рік, з червня 2021 по червень 2022, різниця між тими, хто приїхав і поїхав, склала 504 тис. людей. Третина з тих, що приїхали, - громадяни України, які залишити батьківщину через російське вторгнення.

Такі дані оприлюднило британське Бюро національної статистики (ONS) - втім, відомство визнає, що оцінка може бути неточною.

Бюро статистики пояснює, що на імміграцію в цей період - друга половина 2021 та перша половина 2022 року - дуже вплинули скасування пандемійних обмежень і, відповідно, сплеск кількості відкладених через пандемію приїздів, а також біженці з України, Гонконгу та Афганістану.

Найбільші частки шаленого зростання дали українці, евакуйовані жителі Гонконгу (76 тис.) і, головне, студенти - їх виявилося 277 тисяч, каже директорка Центру спостереження за міграцією при Оксфордському університеті Мадлен Сампшен.

За перші місяці війни британські візи в рамках допомоги українським біженцям, за даними МВС Британії, отримали 89 тис. людей, а всього за цей рік до Британії в'їхало майже вдвічі більше українських громадян - 170 тис.

"Ми припускаємо, що українці залишаться тут довше, ніж на 12 місяців, тому їх додали до наших оцінок [довгострокової] імміграції", - пояснило ONS.

Незабаром після початку російського вторгнення британський уряд заявив про намір прийняти якнайбільше українських біженців. Для цього Лондон відкрив три схеми: за однією з них ("Ukraine Family Scheme") до Британії можуть приїхати родичі жителів країни, за іншою ("Homes for Ukraine") - ті, хто знайде спонсора, який готовий їх розмістити. Третя схема дозволяє подовжити перебування у Британії тим українцям, що вже мали британську візу.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Приборкати імміграцію обіцяли кілька прем'єрів: Девід Кемерон, Тереза Мей, Борис Джонсон. Тепер зробити це обіцяє і син іммігрантів Ріші Сунак

Нинішній рекорд - результат кількох унікальних факторів, тому навряд чи ці пів мільйона іммігрантів за рік слід вважати новою стійкою тенденцією, вважають і ONS, і Мадлен Сампшен.

До британських та світових новин регулярно потрапляє одна специфічна категорія іммігрантів - нелегали, які перетинають Ла-Манш на човнах. ONS у своєму звіті повідомляє, посилаючись на МВС, що за рік з червня по червень їх було 34 тисячі, а до вересня стало 73 тисячі - тобто їх досить багато, але в загальній масі іммігрантів вони є порівняно невеликою категорією.