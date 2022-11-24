Україна відновлює елекропостачання. Відбувся черговий обмін полоненими. Теленовини ВВС
У випуску 24 листопада:
- Чому так довго відновлюють електропостачання після удару 23 листопада?
- Президент Зеленський закликав ООН засудити «енергетичний тероризм».
- Генеральний директор МАГАТЕ вимагає припинити обстріли ЗАЕС.
- Наскільки відключення атомних блоків від мережі небезпечне? Скільки часу потрібно, щоб знову підключитися до мережі?
- З полону повернули 50 українських воїнів.
- Як жінки завойовують своє місце в українській армії?
- Діти війни: британські документалісти зняли фільм про життя українських дітей.
- Масовий нелегальний притік албанців до Британії.
- Вчені випробовують бездротову передачу електроенергії з космосу.
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