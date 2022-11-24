Україна відновлює елекропостачання. Відбувся черговий обмін полоненими. Теленовини ВВС

У випуску 24 листопада:

  • Чому так довго відновлюють електропостачання після удару 23 листопада?
  • Президент Зеленський закликав ООН засудити «енергетичний тероризм».
  • Генеральний директор МАГАТЕ вимагає припинити обстріли ЗАЕС.
  • Наскільки відключення атомних блоків від мережі небезпечне? Скільки часу потрібно, щоб знову підключитися до мережі?
  • З полону повернули 50 українських воїнів.
  • Як жінки завойовують своє місце в українській армії?
  • Діти війни: британські документалісти зняли фільм про життя українських дітей.
  • Масовий нелегальний притік албанців до Британії.
  • Вчені випробовують бездротову передачу електроенергії з космосу.

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