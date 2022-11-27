Київ зі світлом і теплом, а Росія вночі бомбила Запоріжжя і Кривий Ріг. Головне на ранок

1 година тому

Автор фото, Старух

Станом на ранок неділі відомо про нічні ракетні удари по Запоріжжю і Кривому Рогу, а в Києві практично повністю відновили подачу світла.

Цієї ночі росіяни вдарили двома ракетами по передмістю Запоріжжя, повідомляє керівник ОВА Олександр Старух. Били, найімовірніше, ракетами С-300.

За його словами, через вибухи виникла пожежа на агропідприємстві. Проте, за його словами, люди не постраждали.

Також вночі росіяни вдарили по Кривому Рогу, повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, дві ракети потрапили в об'єкт транспортної інфраструктури, "серйозні руйнування".

Керівник міста Олександр Вілкул також вказав, що ракетних ударів було два і руйнування досить значні.

Крім того, вночі росіяни знову били по Нікопольщині.

"Майже 9 годин повітряної тривоги і 5 ворожих обстрілів", - пише губернатор. Він додає, що стріляли "Градами" та важкою артилерією із окупованого Енергодара - понівечені приватні будинки, газопровід, авто, господарчі структури.

У генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії та окупованих територіях України готують нову хвилю прихованої мобілізації, яка почнеться 10 грудня.

Київ зі світлом

Автор фото, OLEG PETRASYUK/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

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Станом на ранок неділі у Києві "практично повністю" відновили електрику, воду, тепло та зв'язок.

Ремонт електромережі перебуває на "завершальній стадії", повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

У неділю зранку більшість мешканців столиці не лише зі світлом, але й без аварійних і навіть стабілізаційних відключень, йдеться в повідомленні.

Усе працює в штатному режимі, додають в адміністрації. "Ймовірні лише локальні аварійні ситуації".

Після ракетного удару 23 листопада столиця кілька днів перебувала практично у повному блекауті з вимкненими комунікаціями.

Майже всі регіони тоді опинились без світла й енергетики почали відновлювати функціонування енергосистеми.

У суботу енергетики повідомляли, станом на 11:00 ввели в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших.

"Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", - анонсували вони.