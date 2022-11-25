Понад 15 тисяч людей зникли без вісти під час війни в Україні - ICMP

37 хвилин(и) тому

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Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Person, ICMP) Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей.

За його словами, наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей, або померли і поховані.

"Зараз головне - вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб", - цитує Холлідея Reuters.

Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій, сказав Холлідей.

Він додав, що в одному лише Маріуполі, за оцінками влади, загинули або зникли безвісти 25 тисяч людей.

Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому, наголосив експерт, винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Цифри величезні, і виклики, з якими стикається Україна, величезні. Крім того, вона веде війну з Російською Федерацією", — зазначив посадовець.

У липні ICMP, яка базується в Гаазі, відкрила офіс у Києві, щоби допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.

Україна оцінює кількість зниклих безвісти своїх громадян у понад чотири тисячі людей. Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Зокрема, станом на 30 вересня він заявив, що в Україні 4390 людей вважаються зниклими безвісти і знаходяться у розшуку.

Депортовані діти

У списку депортованих і примусово переміщених перебувають 10,5 тисяч дітей, каже радник-уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

Проте, за її словами, точну цифру примусово вивезених з України дітей встановити неможливо.

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Лише через портал "Діти війни" надходять тисячі повідомлень про примусове переміщення чи депортацію неповнолітніх громадян України.

Утім точну цифру дітей, примусово вивезених до Росії або на тимчасово окуповані території, встановити доволі складно, заявила омбудсменка.

За інформацією ювенальної прокуратури, станом на 23 листопада від збройної агресії Росії в Україні загинуло 438 дітей та понад 841 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.