Яка ситуація зі світлом у регіонах

1 година тому

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"Укренерго" поступово повертає світло в домівки українців, всі області заживлені, а енергосистема знову з'єднана з системою Євросоюзу, повідомили в компанії.

Усі три атомні станції, котрі розташовані на неокупованій території, працюють. Також відновила роботу значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій.

"Через 1 - 2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

23 листопада Росія здійснила чергову атаку на енергетичні та цивільні об'єкти в Україні.

Імпорт з ЄС

В "Укренерго" додали, що паралельно розробляють механізм імпорту електроенергії з Євросоюзу.

"Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту - технічно це можливо", - сказав Кудрицький.

"Укренерго" може забезпечити імпорт енергії обсягом 500 мВт, але для цього потрібен спеціальний механізм, який зараз розробляється, додав він.

Ситуація в Києві

Половина мешканців Києва станом на ранок 25 листопада залишаються без електроенергії.

Мер Віталій Кличко обіцяє, що протягом дня електрику планують підключати для всіх споживачів почергово - на три години.

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Кличко додав, що третина столиці — вже з опаленням, його продовжують відновлювати.

Повністю відновили у Києві водопостачання.

А от щодо мобільного зв'язку, то він залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується - зв'язок з'явиться в усіх районах Києва, додав Кличко.

Полтавщина

До погодинних графіків відключення світла повертається Полтавщина. Ці графіки працювали протягом листопада - одна черга вимкнена, дві ввімкнені, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Водночас він сказав, що централізоване водопостачання по всій області відновлене майже на 100%. Води може не бути там, де ремонтують мережі й де відключили помпи подачі води в багатоповерхівки за графіком відключень.

Харків

Усі споживачі Харкова вже зі світлом, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп'янської, Борівської громад. Їх енергетики планують заживити протягом дня.

Процес відновлення триває, на зараз по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи.

В "Укренерго" нагадують, що в першу чергу світло подається на об'єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. А вже потім поступово вмикають побутових споживачів.

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Львівщина

Львівщина залишається серед областей, де є труднощі з відновленням водопостачання та електропостачання після ракетних ударів, повідомили в ОВА.

Водночас, за словами очільника області Максима Козицького, це питання поступово вирішується.

В області в п'ятницю діють графіки погодинних вимкнень електроенергії. Це потрібно, щоб швидше відновити ушкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечити енергоживленням всіх споживачів, додав Козицький.

Щодо Львова, то мер міста Андрій Садовий напередодні ввечері заявив, що Львів вже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тож деякі будинки можуть бути без електрики.

Перший блекаут

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що 23 листопада Україна пережила блекаут.

"Треба розуміти, що насправді відбувся блекаут в нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів. І насправді ситуація дуже складна", - заявив урядовець під час телемарафону.

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Проте вже під ранок 24 листопада усі критичні об'єкти були "заживлені", і навіть є області, де подачу електрики збільшили.

Голова "Енергоатому" Петро Котін підтвердив, що ще одним наслідком останнього російського удару стало відключення усіх блоків на українських АЕС - вперше в історії атомної енергетики в Україні.

Це відключення було аварійним та автоматичним - так система реагувала на низьку частоту в мережі.

За оцінками експертів, через російські удари вже пошкоджено понад 50% критичної інфраструктури в Україні.