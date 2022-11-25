Україна у темряві. Як виглядають міста без світла - фото

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Внаслідок чергового обстрілу Росією українських енергетичних об'єктів Україна пережила блекаут. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики поступово повертають світло в домівки українців.

Тим часом українці демонструють, що можна продовжувати жити без світла і тепла, а також підтримують один одного в таких складних умовах.

Ось так виглядає тотальне знеструмлення Києва. На фото - квітковий годинник. Він присипаний снігом, у Києві - туманний вечір 24 листопада. Одне з вікон сусідньої будівлі освітлене, ймовірно, це світить ліхтарик або там отримують електрику від генератора.

Автор фото, Getty Images

У Національні філармонії України попри знеструмлення зали відіграли другий концерт з глядачами.

Автор фото, Національна філармонія України

У Києві темрява поглинула вулиці та дороги. Світло падає лише від фар машин чи потягів метро.

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

У Херсоні давно немає світла. На фото 75-річна Світлана та її дорослий син Сергій вечеряють при світлі свічки.

Автор фото, ЕРА

Люди чекають на зупинці громадського транспорту у повній темряві в Краматорську.

Автор фото, Reuters

У Львові попри тотальне знеструмлення продовжують працювати кав'ярні. Також у багатьох місцях, де є генератори, людям пропонують теплий чай і можливість зігрітися та підзарядити телефони.

Автор фото, Reuters