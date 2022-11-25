СБУ обшукала єпархію на Буковині, якою керував Онуфрій. Громадянство РФ знайшли в митрополита Мелетія

1 година тому

Автор фото, СБУ

Служба безпеки провела "контррозвідувальні заходи" на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

За результатами СБУ розпочала провадження за статтею про державну зраду.

Правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

За словами співрозмовника BBC News Україна в СБУ, російський паспорт виявили у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія.

Автор фото, сбу

"Викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Представники Російської православної церкви начебто вимагали від священників УПЦ (МП) заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про "утиски московської церкви" тощо.

Автор фото, сбу

"Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень росіян, які брали участь у бойових діях проти українських військ", - йдеться в повідомленні.

Автор фото, сбу

Серед таких копій була, зокрема, посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "повернення Криму" у 2014 році.

Автор фото, сбу

Чернівецько-Буковинською єпархією понад 20 років керував нинішній предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій.

Він обіймав пост єпископа Чернівецького і Буковинського, доки в 2014 році його не обрали митрополитом Київського та всієї України, очільником УПЦ (МП).

Експерти вважають, що Онуфрій досі має великий вплив на цю єпархію.

В останні тижні СБУ регулярно проводить обшуки інституціях УПЦ (МП), 22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві.

Як повідомили у пресслужбі відомства, усього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.