"Це результат вашої роботи". Що сказав Путін матерям військових і кого на зустріч не запросили

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю 25 листопада провів зустріч із матерями російських військових, які беруть участь у війні з Україною. Втім на зустріч із Путіним потрапили далеко не всі охочі.

Так звана "Рада матерів і дружин", в яку об'єдналися деякі родички військових, заявила, що на зустріч покликали лише "кишенькових матерів".

У жовтні родички мобілізованих росіян - здебільшого їхні дружини і матері - стали записувати відеозвернення із закликом до російської влади забезпечити їхніх близьких усім необхідним і відвести їх з передової, куди декого начебто відправили без належної підготовки та спорядження.

Опитані ВВС родичі мобілізованих, які раніше записували такі звернення, повідомили, що на зустріч їх також не покликали.

"Все йде з сім'ї"

Автор фото, Getty Images

Путін зустрівся з матерями військовослужбовців у своїй підмосковній резиденції у Ново-Огарьово. На опублікованому пресслужбою Кремля відео видно, що за столом із президентом сидять 17 жінок.

Раніше анонсувалося, що захід присвячений Дню матері, який цього року у Росії відзначають 27 листопада.

Путін заявив, що "чудово розуміє", що в матерів військових настрій "не те щоб святковий".

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"Хочу, щоб ви знали, що і я особисто, і все керівництво країни, ми розділяємо цей біль", - заявив він.

"Все йде з сім'ї, - сказав Путін. - І те, що ваші хлопці, більшість із них, обрали таку долю, як служіння батьківщині, захист батьківщини, захист вітчизни, Росії, захист наших людей, у цьому випадку в Новоросії, на Донбасі - це теж результат вашої роботи, без жодного сумніву".

За словами президента РФ, російське керівництво "робитиме все", щоб матері загиблих військових "не відчували себе забутими".

"Зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб [ви] відчували плече поруч із собою", - пообіцяв Путін, не пояснивши, про які саме заходи підтримки йдеться.

Він також попередив про "фейки" та "інформаційні атаки", які, на його переконання, найбільш поширені в інтернеті: "Життя складніше і різноманітніше, ніж те, що показують на екранах [...]. І особливо в інтернеті - там взагалі нічому не можна довіряти, купа всяких фейків, обману, брехні, інформаційних атак".

Державне агентство "РІА Новости" оприлюднило семихвилинне відео з промовою Путіна. Наприкінці відео він розповів, що сам дзвонив російським військовослужбовцям.

"Коли я з ними іноді говорю... Говорю телефоном з деякими, безпосередньо, з хлопцями прямо. У всякому разі, я говорив з тими, хто мене навіть дивував своїм настроєм, своїм ставленням до справи, - розповів Путін, - Вони не чекали цих дзвінків. Теж через мам, до речі, ці дзвінки були. [Це] дає мені цілковиту можливість говорити про те, що вони герої".

Кого покликали на зустріч?

Все це було сказано на початку зустрічі. Зміст розмови з жінками Кремль оприлюднювати не став.

"Перші слова президента ми опублікуємо, потім, ви знаєте, залежатиме від розмови, чи захочуть матері цього, чи не захочуть, і потім ми ухвалимо рішення", - сказав у п'ятницю вранці прессекретар президента Дмитро Пєсков.

На зустрічі були присутні 17 жінок. Телеграм-канал "Можемо пояснити" упізнав у деяких із них функціонерок провладних рухів, чиновниць та представниць "Єдиної Росії".

Деякі з них раніше неодноразово публічно висловлювалися на підтримку влади та особисто Путіна.

Водночас серед учасниць зустрічі ЗМІ не впізнали жодної з численних жінок, які протягом останніх місяців публічно зверталися до влади та навіть їздили на кордон з Україною, протестуючи проти мобілізації їхніх чоловіків, відправки їх на передову без належної підготовки або екіпірування.

Не було на зустрічі також представниць громадської організації "Рада матерів і дружин", яка найбільш активно підіймає питання проблем з мобілізацією в РФ.

Серед основних вимог жінок - розпочати переговори з Україною, вивести солдатів строкової служби із Бєлгородської області, розібратися з випадками незаконного призову та незаконного відправлення солдатів-строковиків до України.

Лідер "Ради матерів та дружин" - 46-річна мешканка Самари Ольга Цуканова у численних інтерв'ю та зверненнях розповідає, що цього літа її 20-річного сина забрали на строкову службу після закінчення коледжу. За кілька місяців, за її словами, його почали примушувати до підписання контракту - для відправки на фронт.

Цуканова висловлює найрадикальніші погляди серед усіх жінок, які публічно порушують проблеми мобілізованих та контрактників. Вона регулярно записує відеозвернення та публікує у соцмережах.

В одному з них вона звернулася до президента Володимира Путіна зі словами: "Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто?", вимагаючи, щоб її та членів ради запросили на зустріч президента із матерями мобілізованих.