Захищали Зміїний, Маріуполь та ЧАЕС. Відбувся новий обмін полоненими

1 година тому

Автор фото, офіс президента

З російського полону в рамках нового обміну звільнили дев'ятьох військових і трьох цивільних, повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з тероборони, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.

Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів.

"Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний. За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців", - заявив Єрмак.

Останнім часом частішими стали обміни військовополоненими між Росією та Україною.

Автор фото, офіс президента

Лише з 23 по 25 листопада було проведено одразу три обміни: по 35, 50 та 9 полонених з кожного боку.

Експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) пов'язують це з бажанням російського міноборони знизити невдоволення серед російських військових блогерів, які писали про недостатні зусилля щодо повернення полонених на батьківщину.