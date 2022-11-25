В Австралії пітон вкусив 5-річного хлопчика і затягнув його в басейн

Тіффані Турнбулл

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, 3AW/Ben Blake Підпис до фото, Бен Блейк тримає пітона-порушника

В Австралії пітон вкусив, стиснув і затягнув у басейн п'ятирічного хлопчика. Розмір рептилії був втричі більший за малюка.

3-метрова змія налетіла на Бо Блейка, коли він насолоджувався купанням у басейні біля свого будинку, розповів його батько місцевій радіостанції.

Оповиту пітоном дитину витягнув із басейну дідусь Бо, а звільнив хлопчика від тварини його тато Бен.

Але Бо зараз у хорошому настрої, йому вдалося відбутися незначними травмами.

"Коли ми змили кров і сказали йому, що він не помре, тому що це не отруйна змія, він одразу збадьорився", - розповів його батько Бен мельбурнській радіостанції 3AW у п'ятницю про інцидент, який стався днем раніше.

"Він справжній боєць", - додав Бен, який разом із сім'єю живе в прибережному містечку Байрон-Бей у Новому Південному Уельсі. Батьки Бо будуть стежити за ранами від укусів, щоби попередити інфекцію.

Попри щасливий кінець, драматична історія була "тяжким випробуванням" для всіх учасників, сказав батько.

"Бо просто обходив край (басейну. - Ред.)... і, думаю, пітон сидів там, чекаючи на жертву... і нею став Бо".

"Я побачив, як велика чорна тінь виповзла з куща, обвила його ногу, і вони разом впали у басейн.

Ані секунди "не міркуючи про власну безпеку", 76-річний дід Бо Аллан стрибнув у басейн і витягнув хлопчика і змію, передавши їх Бену.

"Я не маленький хлопець, тому я звільнив його протягом 15-20 секунд", - сказав Бен.

Потім Бен тримав пітона близько 10 хвилин, відчайдушно намагаючись заспокоїти своїх дітей і батька, перш ніж відпустити змію назад у рослинність.

"Він повернувся на місце злочину, пустун".

Бен сказав радіостанції, що пітони є невіддільною частиною життя в цьому районі, за 8 годин на північ від Сіднея. Чоловік додав: "Що зробиш, це Австралія".