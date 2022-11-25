Археологи дізнались, чим ласували давні римляни під час видовищ у Колізеї

Маттеа Бубало

BBC News

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Колізей - одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Італії

Археологи виявили, що відвідувачі римського Колізею, спостерігаючи за боями гладіаторів, ласували закусками з оливок, фруктів і горіхів.

Археологи, які вивчають каналізаційну систему Колізею в Римі, виявили в ній залишки їжі, яку вживали глядачі під час гладіаторських боїв та інших вистав у стародавньому амфітеатрі, побудованому дві тисячі років тому.

Дослідження, яке тривало весь цей рік, допомогло фахівцям не лише вивчити складні гідротехнічні споруди під Колізеєм, а й краще зрозуміти звички жителів Стародавнього Риму та їхнє повсякденне життя.

Зокрема, археологи виявили в каналізаційній та дренажній системах насіння інжиру, винограду, вишні, ожини та дині, а також сліди оливок, волоських горіхів та іншої їжі, яку готували прямо на трибунах у імпровізованих мангалах.

Крім того, там знайшли рештки тварин, яких використовували у боях та різних іграх на арені: кістки ведмедів, левів та ягуарів, а також собак, серед яких були навіть такси.

Серед інших знахідок - понад 50 бронзових монет пізньоримського періоду, а також срібна монета приблизно 170-171 рр. нашої ери, викарбувана на честь десятиліття правління імператора Марка Аврелія.

У ході дослідження археологи розчистили близько 70 метрів дренажних стоків і каналізаційних каналів під Колізеєм, який залишається однією з найвідвідуваніших пам'яток Італії.

"Такі знахідки дають нам уявлення про досвід та звички тих, хто приходив сюди протягом тривалих вистав", - сказала директорка археологічного парку Колізею Альфонсіна Руссо.

Колізей був найбільшим амфітеатром у Римській імперії, його припинили використовувати близько 523 року нашої ери. Тут перед очима десятків тисяч глядачів проводили гладіаторські бої та інші публічні видовища.