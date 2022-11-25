Коли Україні дадуть нове ППО та ексклюзивне інтерв’ю Олени Зеленської. Теленовини ВВС

У випуску 25 листопада:

  • "Укренерго" поступово повертає світло в домівки українців.
  • Як ремонтники відновлюють енергопостачання в українські дома? Сюжет з Херсонщини.
  • "В темряві, але без вас" - антиросійський флешмоб молдавських інтернет-користувачів.
  • Голос, який закликає світ допомагати Україні. Ексклюзивне інтерв'ю Олени Зеленської.
  • Як Авдіївка переживає війну? Сюжет з міста.
  • Російські війська продовжують обстрілювати Херсон.
  • Але чи є в росіян військова необхідність цих обстрілів? Говоримо з експертом Сергієм Кузаном.
  • Коли Україні дадуть нові ППО? Ексклюзивне інтерв'ю з очільником британського МЗС Джеймсом Клеверлі.

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